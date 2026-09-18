Barcelona y Sevilla se enfrentan este sábado 19 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la séptima jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará mantener su buen inicio de campeonato ante un Sevilla que será local en uno de los partidos más atractivos de la fecha. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Sevilla HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Sevilla por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Sevilla el sábado 19 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 19 de septiembre de 2026 desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para España, el partido de Barcelona vs. Sevilla será transmitido a través de Movistar+ y LaLiga TV por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Sevilla será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y otros países de Sudamérica, según la distribución de señales indicada para el encuentro. En Brasil, podrás seguir el partido a través de Cazé TV, mientras que en Bolivia estará disponible por Tigo Sports.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Sevilla será transmitido a través de DirecTV y DGO. En México, podrás seguir el encuentro por Sky Sports, Sky+ e izzi. Finalmente, en Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Sevilla HOY por LaLiga?

Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay: 4:00 p. m.

Bolivia / Venezuela: 3:00 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Sevilla por LaLiga

Fecha: Sábado 19 de septiembre del 2026

Sábado 19 de septiembre del 2026 Partido: Barcelona vs. Sevilla

Barcelona vs. Sevilla Hora: 3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT (USA); 2:00 p. m. (PER/COL/ECU); 4:00 p. m. (ARG/CHI/URU/BRA)

3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 12:00 p. m. PT (USA); 2:00 p. m. (PER/COL/ECU); 4:00 p. m. (ARG/CHI/URU/BRA) Canales TV: DirecTV, Cazé TV, Tigo Sports, Sky Sports, ESPN Deportes, Movistar+ y LaLiga TV

DirecTV, Cazé TV, Tigo Sports, Sky Sports, ESPN Deportes, Movistar+ y LaLiga TV Streaming: DGO, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV, Movistar+ y LaLiga TV

DGO, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV, Movistar+ y LaLiga TV Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+ y LaLiga TV, señales que permitirán seguir el encuentro por televisión y streaming.

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV y también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Brasil?

En Brasil, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de Cazé TV.

Cazé TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de Tigo Sports.

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Sevilla por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, y también estará disponible a través de Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Sevilla por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y ESPN+, además de estar disponible vía streaming a través de fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV