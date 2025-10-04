Barcelona y Sevilla se enfrentarán por primera vez en la temporada por la jornada 8 de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El partido será transmitido por DirecTV Sports en Perú y Sudamérica. Sin embargo, para España, lo televisa Movistar Plus, LaLiga TV y Amazon Prime Video. Recordemos que los blaugranas no podrán contar con su máxima figura, Lamine Yamal, por lesión.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió este sábado que la lesión del delantero Lamine Yamal no es fácil de curar y no se atrevió a dar una fecha para el regreso de la joven estrella a los campos de juego.

Tras ser convocado por el seleccionador español Luis de la Fuente el viernes, el club azulgrana informó que el futbolista no estaba recuperado de sus molestias de pubalgia por lo que sería baja en el partido de este fin de semana contra el Sevilla y estimó el tiempo de recuperación de Yamal de “2-3 semanas”.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Barcelona vs. Sevilla ONLINE por la fecha 8 de LaLiga desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / LLUIS GENE

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Sevilla en Perú?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports.

¿En dónde televisan, Barcelona vs. Sevilla en España?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en España por Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Sevilla en México?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en México por Sky Sports.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en Argentina

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Argentina por DirecTV Sports.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en Colombia

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Colombia por DirecTV Sports.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en Venezuela

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Venezuela por DirecTV Sports.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en Ecuador

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Ecuador por DirecTV Sports.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO en Chile

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Chile por DirecTV Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla ONLINE en Guatemala?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Guatemala por Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla ONLINE en El Salvador?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en El Salvador por Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla ONLINE en Honduras?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Honduras por Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla ONLINE en Costa Rica?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Costa Rica por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Sevilla en Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.

Hora del partido, Barcelona vs. Sevilla HOY en Perú

El partido de vuelta entre Barcelona vs. Sevilla en vivo por la fecha 8 de LaLiga empezará a las 9:15 a.m. en Perú.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Sevilla

Barcelona : Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowski.

: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowski. Sevilla : Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.