Barcelona recibe a Sevilla este domingo 15 de marzo del 2026 por la fecha 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Camp Nou. Los ‘Blaugranas’ defenderán el liderazgo del campeonato español luego de vencer al Athletic Club en Bilbao, por otro lado, Sevilla llega de 2 empates consecutivos frente a Real Betis y Rayo Vallecano, y esperan volver a la victoria. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Sevilla por la jornada 28 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Barcelona vs Sevilla por la jornada 28 de LaLiga EA Sports desde el estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Sevilla por la jornada 28 de LaLiga 2026 empieza a las 10:15 AM de Perú este sábado 14 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 AM

9:15 AM Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 AM

10:15 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 AM

11:15 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 PM

12:15 PM España: 4:15 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 AM ESPN Disney+ Premium Colombia 10:15 AM ESPN Disney+ Premium Ecuador 10:15 AM ESPN Disney+ Premium Argentina 12:15 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 12:15 PM ESPN 2 y Claro TV Max Paraguay 12:15 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 12:15 PM ESPN Disney+ Premium Chile 12:15 PM ESPN 3 Disney+ Premium Bolivia 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Venezuela 11:15 AM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 9:15 AM Sky Sports Sky+ Honduras 9:15 AM Sky Sports Sky+ El Salvador 9:15 AM Sky Sports Sky+ Guatemala 9:15 AM Sky Sports Sky+ México 9:15 AM Sky Sports Sky+ Estados Unidos 10:15 AM ESPN Deportes y ESPN Select fuboTV España 4:15 PM Movistar LaLiga y DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Sevilla por LaLiga

Fecha : Domingo 15 de marzo del 2026

: Domingo 15 de marzo del 2026 Partido : Barcelona vs Sevilla

: Barcelona vs Sevilla Horario : 4:15 PM hora de Barcelona, España.

: 4:15 PM hora de Barcelona, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN y Movistar LaLiga.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN y Movistar LaLiga. Estadio: Camp Nou.

Barcelona vs Sevilla por la jornada 28 de LaLiga EA Sports desde el estadio Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Sevilla EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Sevilla lo pasaSky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 28 de LaLiga.

¿En qué canal ver, Barcelona vs Sevilla en España por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Sevilla lo televisa DAZN, Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 28 de LaLiga.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Sevilla en Perú por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Sevilla lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 28 de LaLiga.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Sevilla en Estados Unidos por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Sevilla en Estados Unidos lo transmite ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 28 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Sevilla en Argentina por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Sevilla en Argentina lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium por la fecha 28 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Sevilla en Chile por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Sevilla en Argentina lo transmite ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 28 de LaLiga.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Sevilla

FC Barcelona : Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran. Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams