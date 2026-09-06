Barcelona y Valencia se enfrentan este domingo 6 de septiembre en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick busca mantener su racha perfecta en el liderato antes de su debut en la Champions League, mientras que el cuadro de Carlos Corberán intentará hacer respetar su casa para salir de los puestos de descenso. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs. Valencia HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Barcelona vs. Valencia por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs. Valencia el domingo 6 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga desde el Estadio de Mestalla. / MATTHIEU MIRVILLE

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Valencia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs. Valencia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este dominogo 6 de septiembre del 2026 desde Mestalla.

Para España, el partido de Barcelona vs. Valencia será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Barcelona vs. Valencia será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Barcelona vs. Valencia, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Valencia HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 11:15 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 10:15 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 9:15 horas.

México: 8:15 horas.

Estados Unidos (ET): 10:15 horas.

España: 16:15 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Valencia por LaLiga

Fecha: domingo 6 de septiembre del 2026

domingo 6 de septiembre del 2026 Partido: Barcelona vs. Valencia

Barcelona vs. Valencia Hora: 8:00 a.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 9:00 (PER/COL/ECU); 11:00 (ARG/URU)

8:00 a.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 9:00 (PER/COL/ECU); 11:00 (ARG/URU) Canales TV: DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: RCDE

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Valencia por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Valencia EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs. Valencia por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes