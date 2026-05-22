Barcelona enfrenta a Valencia este sábado 23 de mayo del 2026 por la jornada 38 de LaLiga desde el Estadio de Mestalla. Los ‘Blaugranas’ buscarán sacarle lustre a su título liguero. El equipo de Hansi Flick quiere finalizar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles, aunque realizaría algunos cambios en su oncen inicial. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 38 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Valencia por la fecha 38 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este sábado 23 de mayo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- España: 9:00 PM
¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|2:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Argentina
|4:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|-
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Chile
|4:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|3:00 PM
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 PM
|DAZN y Movistar LaLiga
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Valencia por LaLiga
- Fecha: Sábado 23 de mayo del 2026
- Partido: Valencia vs. Barcelona
- Horario: 9:00 PM hora de Madrid, España.
- Canales: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: Mestalla.
¿Cómo ver en México, Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Barcelona vs Valencia lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Valencia por LaLiga?
En España, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 38 de LaLiga.
¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Valencia por LaLiga?
En Perú, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.
¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Valencia por LaLiga?
En Estados Unidos, Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 38 de LaLiga.
¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Valencia por LaLiga?
En Argentina, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.
Alineaciones de Barcelona vs Valencia por LaLiga
- Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Gavi; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.
- Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.