Barcelona enfrenta a Valencia este sábado 23 de mayo del 2026 por la jornada 38 de LaLiga desde el Estadio de Mestalla. Los ‘Blaugranas’ buscarán sacarle lustre a su título liguero. El equipo de Hansi Flick quiere finalizar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles, aunque realizaría algunos cambios en su oncen inicial. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 38 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Barcelona - Valencia. (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Valencia por la fecha 38 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este sábado 23 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM

1:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Colombia 2:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Ecuador 2:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Argentina 4:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Brasil 4:00 PM - Disney+ Premium Paraguay 4:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Uruguay 4:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Chile 4:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Bolivia 3:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Venezuela 3:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Costa Rica 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ México 1:00 PM Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:00 PM ESPN Deportes fuboTV España 9:00 PM DAZN y Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Valencia por LaLiga

Fecha : Sábado 23 de mayo del 2026

: Sábado 23 de mayo del 2026 Partido : Valencia vs. Barcelona

: Valencia vs. Barcelona Horario : 9:00 PM hora de Madrid, España.

: 9:00 PM hora de Madrid, España. Canales : ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Mestalla.

Barcelona - Valencia (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Valencia lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Valencia por LaLiga

Barcelona : Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Gavi; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Gavi; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres. Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.