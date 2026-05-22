Por Redacción EC

enfrenta a este sábado 23 de mayo del 2026 por la jornada 38 de desde el Estadio de Mestalla. Los ‘Blaugranas’ buscarán sacarle lustre a su título liguero. El equipo de Hansi Flick quiere finalizar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles, aunque realizaría algunos cambios en su oncen inicial. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 38 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Barcelona - Valencia. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Barcelona - Valencia. (Photo by Lluis GENE / AFP)
/ LLUIS GENE

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Valencia por la fecha 38 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este sábado 23 de mayo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
  • España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú2:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Colombia2:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Ecuador2:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Argentina4:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Brasil4:00 PM-Disney+ Premium
Paraguay4:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Uruguay4:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Chile4:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Bolivia3:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Venezuela3:00 PMESPN 3Disney+ Premium
Costa Rica1:00 PMSky SportsSky Sports+
Honduras1:00 PMSky SportsSky Sports+
El Salvador1:00 PMSky SportsSky Sports+
Guatemala1:00 PMSky SportsSky Sports+
México1:00 PMSky SportsSky Sports+
Estados Unidos3:00 PMESPN DeportesfuboTV
España9:00 PMDAZN y Movistar LaLigaMovistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Valencia por LaLiga

  • Fecha: Sábado 23 de mayo del 2026
  • Partido: Valencia vs. Barcelona
  • Horario: 9:00 PM hora de Madrid, España.
  • Canales: ESPN, Sky Sports, Disney+ Premium, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: Mestalla.
Barcelona - Valencia (Photo by Lluis GENE / AFP)
Barcelona - Valencia (Photo by Lluis GENE / AFP)
/ LLUIS GENE

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Barcelona vs Valencia lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal de España ver, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Perú, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Estados Unidos, Barcelona vs Valencia será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 38 de LaLiga.

¿Dónde ver en Argentina, Barcelona vs Valencia por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Alavés será transmitido a través de ESPN 3 y Disney+ Premium por la fecha 38 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Valencia por LaLiga

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Gavi; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.
  • Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.
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