Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la fecha 13 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 8:00 a. m. (hora peruana) y 2:00 p. m. (hora española). Los azulgranas llegan como líderes del campeonato con 33 puntos y motivados tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid en la jornada anterior. Además, tendrán en Lamine Yamal a una de sus principales armas ofensivas. Por su parte, Villarreal buscará un triunfo como visitante que le permita acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales. ¿Qué canales transmiten el partido de Barcelona vs. Villarreal HOY por TV y streaming ONLINE? DirecTV Sports, DGO, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y otras señales llevarán el encuentro a distintos países.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Barcelona vs Villarreal el domingo 22 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por TV y streaming ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Barcelona vs. Villarreal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 22 de noviembre.

Para España, el encuentro será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV, señales que ofrecerán la cobertura del compromiso.

En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el partido podrá verse por DirecTV Sports y vía streaming a través de DGO. En Brasil, la transmisión estará a cargo de CazéTV.

Mientras que en México, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Sky Sports, Sky+ e Izzi. Por su parte, en Estados Unidos, estará disponible por ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal HOY por LaLiga?

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Bolivia y Venezuela: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 a. m.

8:00 a. m. México: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Estados Unidos (ET): 8:00 a. m.

8:00 a. m. España: 2:00 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Villarreal por LaLiga

Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Partido: Barcelona vs. Villarreal.

Barcelona vs. Villarreal. Hora: 7:00 a. m. (MEX); 8:00 a. m. (PER/COL/ECU/USA ET); 9:00 a. m. (BOL/VEN); 10:00 a. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 2:00 p. m. (ESP).

7:00 a. m. (MEX); 8:00 a. m. (PER/COL/ECU/USA ET); 9:00 a. m. (BOL/VEN); 10:00 a. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 2:00 p. m. (ESP). Canales TV: DirecTV Sports, CazéTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV.

DirecTV Sports, CazéTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV. Streaming: DGO, Sky+, Izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+.

DGO, Sky+, Izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+. Estadio: Spotify Camp Nou.

Spotify Camp Nou. Competencia: LaLiga 2026/27, fecha 13.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Barcelona vs. Villarreal, por la fecha 13 de LaLiga, será transmitido EN VIVO a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante estas señales y plataformas.

DAZN

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Barcelona vs. Villarreal se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports y también estará disponible vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Barcelona vs. Villarreal podrá verse EN VIVO por DirecTV Sports y vía streaming mediante DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Barcelona vs. Villarreal será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Además, estará disponible ONLINE a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el compromiso entre Barcelona vs. Villarreal se podrá seguir EN VIVO por DirecTV Sports y vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Brasil?

En Brasil, el partido de Barcelona vs. Villarreal será transmitido EN VIVO por CazéTV, que ofrecerá la cobertura del encuentro por LaLiga.

CazéTV

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Barcelona vs. Villarreal será transmitido EN VIVO por Sky Sports. También podrá verse vía streaming mediante Sky+ e Izzi.

Sky Sports

Sky+

Izzi

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por ESPN Deportes. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV