Por Redacción EC

vs EN VIVO: se enfrentan este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de en el estadio Spotify Camp Nou. El cuadro ‘culé’ llega a este duelo tras golear 3-0 al Levante en la jornada anterior y recuperar el primer lugar del certamen español. Por su parte, su rival venció 2-1 al Valencia y se ubica en el tercer lugar. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Villarreal por la jornada 26 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Villarreal y los horarios para ver el partido por la fecha 26 de LaLiga desde el Estadio Spotify Camp Nou.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.
  • España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú10:15 a.m.DirecTVDGO
Colombia10:15 a.m.DirecTVDGO
Ecuador10:15 a.m.DirecTVDGO
Argentina12:15 p.m.DirecTVDGO
Brasil12:15 p.m.ESPN Disney+ Premium
Paraguay12:15 p.m.DirecTVDGO
Uruguay12:15 p.m.DirecTVDGO
Chile12:15 p.m.DirecTVDGO
Bolivia11:15 a.m.DirecTVDGO
Venezuela11:15 a.m.DirecTVDGO
Costa Rica9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Honduras9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
El Salvador9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Guatemala9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
México9:15 a.m.Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos11:15 a.m.ESPN DeportesfuboTV
España4:15 p.m.Movistar TVMovistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Villarreal por LaLiga

  • Fecha: Sábado 28 de febrero del 2026
  • Partido: FC Barcelona vs Villarreal
  • Horario: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.
  • Canal: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs Villarreal lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Villarreal en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Villarreal lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Villarreal en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Villarreal lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Villarreal

  • Alineación de FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.
  • Alineación de Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
