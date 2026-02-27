FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO: se enfrentan este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de LaLiga en el estadio Spotify Camp Nou. El cuadro ‘culé’ llega a este duelo tras golear 3-0 al Levante en la jornada anterior y recuperar el primer lugar del certamen español. Por su parte, su rival venció 2-1 al Valencia y se ubica en el tercer lugar. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Villarreal por la jornada 26 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Villarreal y los horarios para ver el partido por la fecha 26 de LaLiga desde el Estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.

12:15 p.m. España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 a.m. DirecTV DGO Colombia 10:15 a.m. DirecTV DGO Ecuador 10:15 a.m. DirecTV DGO Argentina 12:15 p.m. DirecTV DGO Brasil 12:15 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:15 p.m. DirecTV DGO Uruguay 12:15 p.m. DirecTV DGO Chile 12:15 p.m. DirecTV DGO Bolivia 11:15 a.m. DirecTV DGO Venezuela 11:15 a.m. DirecTV DGO Costa Rica 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 11:15 a.m. ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. Movistar TV Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Villarreal por LaLiga

Fecha : Sábado 28 de febrero del 2026

: Sábado 28 de febrero del 2026 Partido : FC Barcelona vs Villarreal

: FC Barcelona vs Villarreal Horario : 4:15 p.m. hora de Barcelona, España.

: 4:15 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.

: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs Villarreal lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Villarreal en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Villarreal lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Villarreal en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Villarreal lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Villarreal

Alineación de FC Barcelona : Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran. Alineación de Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.