¿Dónde ver España vs. Bulgaria EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española enfrentará este jueves 4 de septiembre a Bulgaria en el Vasil Levski por la penúltima jornada del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará los 3 puntos para sellar su clasificación a la siguiente ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabian Ruiz y el nuevo delantero del Crystal Palace Yeremy Pino abandonaron la concentración de la selección española por unas molestias físicas, anunció este lunes la federación española.

Ambos jugadores se suman así a la baja del barcelonista Pablo Páez Gaviria, ‘Gavi’, por una dolencia en la rodilla derecha y se perderán, por tanto, los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, contra Bulgaria el jueves y Turquía el domingo.

Para que puedas ver el partido entre España vs. Bulgaria, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en España, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Nacional Vasil Levski.

¿Dónde ver España vs. Bulgaria EN VIVO GRATIS?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten España vs. Bulgaria HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Brasil lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la lista de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha convocado para los partidos ante Bulgaria y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.



¡Empieza nuestro camino al Mundial!



ℹ️ Toda la información: https://t.co/WMFtAuuLQA#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TB5rWZI39H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

