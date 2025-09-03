Redacción EC
¿Dónde ver vs. Bulgaria EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española enfrentará este jueves 4 de septiembre a Bulgaria en el Vasil Levski por la penúltima jornada del Grupo E de las , el equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará los 3 puntos para sellar su clasificación a la siguiente ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabian Ruiz y el nuevo delantero del Crystal Palace Yeremy Pino abandonaron la concentración de la selección española por unas molestias físicas, anunció este lunes la federación española.

Ambos jugadores se suman así a la baja del barcelonista Pablo Páez Gaviria, ‘Gavi’, por una dolencia en la rodilla derecha y se perderán, por tanto, los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, contra Bulgaria el jueves y Turquía el domingo.

Para que puedas ver el partido entre España vs. Bulgaria, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en España, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Nacional Vasil Levski.
¿Dónde ver España vs. Bulgaria EN VIVO GRATIS?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten España vs. Bulgaria HOY EN VIVO?

  • En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Brasil lo pasa: Disney+ Premium
  • En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
  • En México lo pasa: Sky Sports
  • En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1
  • En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

¿Cómo ver partido España vs. Bulgaria en Perú?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+ Premium.

¿En dónde televisan partido España vs. Bulgaria EN DIRECTO, en España?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en España por RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1.

¿En qué canales ver partido España vs. Bulgaria en México?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido España vs. Bulgaria en Estados Unidos?

El partido de España vs. Bulgaria por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026, será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, Fox Sports y Vix.

