España vs. Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la segunda fecha del Grupo C de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ambas selecciones buscarán quedarse con el liderato de esta llave. La ‘Roja’ debutó con un triunfo por 3-2 sobre Inglaterra, mientras que su rival de turno derrotó 2-1 a República Checa. ¿A qué hora juega España vs. Croacia HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus transmiten el partido de España vs. Croacia por señal abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. Croacia este martes 29 de septiembre por la fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League.

¿Qué canal transmite España vs. Croacia EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 29 de septiembre del 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+.

En México, el partido podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi. Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fox Sports 1, además de estar disponible vía streaming mediante FOX One, fuboTV y ViX.

En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.

¿A qué hora juega España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Chile / Venezuela / Bolivia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Croacia: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Streaming Online Perú 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. Fox Sports 1, FOX One, fuboTV y ViX Argentina 3:45 p.m. ESPN y Disney+ Premium Uruguay 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV

Canales, horarios y dónde ver España vs. Croacia EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Martes 29 de septiembre del 2026.

Martes 29 de septiembre del 2026. Partido: España vs. Croacia.

España vs. Croacia. Hora: 1:45 p.m. (Perú).

1:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, Sky Sports, Fox Sports 1, TVE La 1 y Movistar Plus.

ESPN, Sky Sports, Fox Sports 1, TVE La 1 y Movistar Plus. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, FOX One, fuboTV y ViX.

Disney Plus, Sky+, izzi, FOX One, fuboTV y ViX. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla. Competencia: UEFA Nations League.

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre España vs. Croacia podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de España vs. Croacia por la segunda fecha de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de España vs. Croacia será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de España vs. Croacia será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de España vs. Croacia por la segunda fecha de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre España vs. Croacia será transmitido EN VIVO por Fox Sports 1. Además, estará disponible vía streaming mediante FOX One, fuboTV y ViX.

Fox Sports 1

FOX One

fuboTV

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Croacia EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre España vs. Croacia podrá verse EN VIVO por TVE La 1 y Movistar Plus. Asimismo, estará disponible vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

TVE La 1

RTVE Play

Movistar Plus

fuboTV