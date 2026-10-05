España se enfrenta a Croacia este martes 6 de octubre por la cuarta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Poljud y será un duelo clave para las aspiraciones de la ‘Roja’ de asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen europeo. El equipo de Luis de la Fuente llega a este compromiso tras vencer 3-1 a República Checa, resultado que le permitió alcanzar los nueve puntos y mantenerse en la cima de su llave. En tanto, Croacia suma apenas tres unidades y viene de caer 7-0 ante Inglaterra. En el compromiso anterior entre ambos, el marcador fue 4-1 a favor de los españoles. ¿Qué canales pasan España vs. Croacia HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+ transmitirán el partido según el país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. Croacia el martes 6 de octubre desde el Estadio Poljud, en Split.

¿A qué hora juega España vs. Croacia HOY por Nations League?

El partido entre España vs. Croacia empieza a la 1:45 p.m. de Perú este martes 6 de octubre del 2026.

Hora en México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Hora en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Hora en España y Croacia: 8:45 p.m.

¿Qué canales TV transmiten España vs. Croacia EN VIVO por Nations League?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 6 de octubre.

Para Perú y el resto de Sudamérica, el partido de España vs. Croacia por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ por cable y streaming.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi. En Estados Unidos, podrás seguir el encuentro por fuboTV y ViX. Por su parte, en España, el partido será transmitido por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

¿Dónde ver España vs. Croacia ONLINE y GRATIS por Nations League?

El partido entre España vs. Croacia, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League, podrá seguirse online mediante las plataformas de streaming disponibles en cada territorio: Disney+ en Sudamérica, Sky+ en México, fuboTV y ViX en Estados Unidos, y RTVE Play, Movistar+ y fuboTV en España.

Hora y canal TV para ver España vs. Croacia EN DIRECTO por Nations League

Fecha: martes 6 de octubre del 2026.

martes 6 de octubre del 2026. Partido: España vs. Croacia.

España vs. Croacia. Horario: 1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España.

1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España. Canales: ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.

ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+. Estadio: Poljud.

Poljud. Competencia: UEFA Nations League.

¿Dónde ver España vs. Croacia EN DIRECTO por Nations League en Sudamérica?

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y el resto de países de Sudamérica, el partido de España vs. Croacia por la cuarta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.

ESPN

Disney+

¿Dónde ver España vs. Croacia EN DIRECTO por Nations League en México?

En México, el encuentro entre España y Croacia será transmitido EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿Dónde ver España vs. Croacia EN DIRECTO por Nations League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse EN VIVO a través de fuboTV y ViX.

fuboTV

ViX

¿Dónde ver España vs. Croacia EN DIRECTO por Nations League en España?

En España, el duelo entre España y Croacia por la cuarta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV