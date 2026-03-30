España se enfrenta a E gipto este martes 31 de marzo del 2026 en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) por partido amistoso FIFA. La ‘Roja’ continúa su preparación de cara al Mundial 2026 y llega a este compromiso tras golear 3-0 a Serbia la semana pasada. Por su parte, el combinado africano también superó 4-0 a Arabia Saudita y quiere dar el golpe en campo contrario. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿Dónde ver España vs Egipto por amistoso FIFA?

El partido de España vs Egipto será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV para toda España por amistoso FIFA. En toda Sudamérica se podrá ver por Disney Plus; en México lo transmite Sky Sports; mientras que en Estados Unidos lo pasan por fuboTV y ViX.

Revisa qué canales transmiten el partido de España vs Egipto y los horarios para ver el amistoso FIFA en el RCDE Stadium este martes 31 de marzo.

¿A qué hora juega España vs Egipto HOY por amistoso FIFA?

El partido de España vs Egipto por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de España este martes 31 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 8:00 PM

¿Qué canal transmite España vs Egipto EN VIVO por amistoso FIFA?

País Horarios Canal TV Streaming España 8:00 PM TVE La 1, Movistar TV RTVE Play, futboTV Perú 2:00 PM ESPN Disney Plus Colombia 2:00 PM ESPN Disney Plus Ecuador 2:00 PM ESPN Disney Plus Venezuela 3:00 PM ESPN Disney Plus Bolivia 3:00 PM ESPN Disney Plus Argentina 4:00 PM ESPN Disney Plus Uruguay 4:00 PM ESPN Disney Plus Brasil 4:00 PM ESPN Disney Plus

Horario, TV y dónde ver España vs Egipto EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Martes 31 de marzo del 2026

: Martes 31 de marzo del 2026 Partido : España vs Egipto

: España vs Egipto Horario : 8:00 PM hora de España

: 8:00 PM hora de España Canal : TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV Estadio: RCDE Stadium

¿En qué canal ver, España vs. Serbia en Costa Rica por amistoso FIFA?

En España, el partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV por amistoso FIFA.

España vs Egipto se enfrentan EN VIVO este martes 31 de marzo por amistoso FIFA desde el RCDE Stadium.

¿En qué canal ver, España vs Egipto en Perú por la FIFA Series 2026?

En Perú, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por la FIFA Series 2026.

¿En qué canal ver, España vs Egipto en Argentina por la FIFA Series 2026?

En Argentina, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por la FIFA Series 2026.

¿En qué canal ver, España vs Egipto en Argentina por la FIFA Series 2026?

En Argentina, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de Disney Plus por la FIFA Series 2026.

Alineaciones de España vs. Egipto

España : Joan García; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz.

: Joan García; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz. Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour; Islam Issa, Ahmed Zizo, Mahmoud Trezeguet; Omar Marmoush.