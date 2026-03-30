España se enfrenta a Egipto este martes 31 de marzo del 2026 en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) por partido amistoso FIFA. La ‘Roja’ continúa su preparación de cara al Mundial 2026 y llega a este compromiso tras golear 3-0 a Serbia la semana pasada. Por su parte, el combinado africano también superó 4-0 a Arabia Saudita y quiere dar el golpe en campo contrario. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.
¿Dónde ver España vs Egipto por amistoso FIFA?
El partido de España vs Egipto será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV para toda España por amistoso FIFA. En toda Sudamérica se podrá ver por Disney Plus; en México lo transmite Sky Sports; mientras que en Estados Unidos lo pasan por fuboTV y ViX.
¿A qué hora juega España vs Egipto HOY por amistoso FIFA?
El partido de España vs Egipto por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de España este martes 31 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- Hora en España: 8:00 PM
¿Qué canal transmite España vs Egipto EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|España
|8:00 PM
|TVE La 1, Movistar TV
|RTVE Play, futboTV
|Perú
|2:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Colombia
|2:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Ecuador
|2:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Venezuela
|3:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Bolivia
|3:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Argentina
|4:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Uruguay
|4:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
|Brasil
|4:00 PM
|ESPN
|Disney Plus
Horario, TV y dónde ver España vs Egipto EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Partido: España vs Egipto
- Horario: 8:00 PM hora de España
- Canal: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
- Estadio: RCDE Stadium
¿En qué canal ver, España vs. Serbia en Costa Rica por amistoso FIFA?
En España, el partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV por amistoso FIFA.
¿En qué canal ver, España vs Egipto en Perú por la FIFA Series 2026?
En Perú, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por la FIFA Series 2026.
¿En qué canal ver, España vs Egipto en Argentina por la FIFA Series 2026?
En Argentina, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de ESPN y Disney Plus por la FIFA Series 2026.
¿En qué canal ver, España vs Egipto en Argentina por la FIFA Series 2026?
En Argentina, el partido de España vs Egipto será transmitido a través de Disney Plus por la FIFA Series 2026.
Alineaciones de España vs. Egipto
- España: Joan García; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz.
- Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour; Islam Issa, Ahmed Zizo, Mahmoud Trezeguet; Omar Marmoush.