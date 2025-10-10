¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española buscará seguir su paso perfecto en las Eliminatorias UEFA 2026 ante una selección que peleará el liderato punto a punto, luego de su victoria en la segunda jornada frente a Bulgaria por 3-0 en condición de local.

La selección de Luis de la Fuente es la gran favorita a llevarse el duelo en Estadio Manuel Martínez Valero de Alicante.

Para que puedas ver el partido entre España vs. Georgia, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO GRATIS?

El partido de España vs. Georgia por la fecha 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN 2 y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten España vs. Georgia HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Chile lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Perú lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Brasil lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

