¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española buscará seguir su paso perfecto en las Eliminatorias UEFA 2026 ante una selección que peleará el liderato punto a punto, luego de su victoria en la segunda jornada frente a Bulgaria por 3-0 en condición de local.
La selección de Luis de la Fuente es la gran favorita a llevarse el duelo en Estadio Manuel Martínez Valero de Alicante.
Para que puedas ver el partido entre España vs. Georgia, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO GRATIS?
El partido de España vs. Georgia por la fecha 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN 2 y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten España vs. Georgia HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Paraguay lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Uruguay lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Chile lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Ecuador lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Venezuela lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Perú lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Brasil lo pasa: Disney+ Premium
- En Colombia lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En Bolivia lo pasa: ESPN 2 y Disney+ Premium
- En México lo pasa: Sky Sports
- En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1
- En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix
