La selección de España se enfrenta a Inglaterra este domingo 15 de noviembre por la sexta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League 2026. El partido se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora española) en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La Roja llega como líder invicta de su grupo y con la clasificación a la siguiente fase asegurada. Ahora buscará cerrar esta etapa con puntaje perfecto y confirmar el primer lugar. Al frente estará Inglaterra, liderada por Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, que necesita una victoria para quitarle el primer lugar del grupo a su rival de turno. ¿A qué hora juegan España vs. Inglaterra y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? ESPN, Disney Plus, SporTV, TVE La 1 y otras señales transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España y Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿Qué canal transmite España vs. Inglaterra EN VIVO por TV y streaming online?

El partido entre España vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE podrá seguirse este domingo 15 de noviembre a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

En Brasil, los aficionados podrán seguir el compromiso por SporTV y vía streaming mediante Globoplay. Por su parte, en México, el encuentro estará disponible a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver por fuboTV y ViX. Mientras que en España, la transmisión estará a cargo de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

¿A qué hora juega España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

El encuentro por la sexta fecha del Grupo C comenzará a las 2:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en territorio español se jugará desde las 8:45 p.m. Estos son los horarios para otros países:

México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.

4:45 p.m. España e Inglaterra: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Streaming Online Perú 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 1:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. (ET) fuboTV y ViX Argentina 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 4:45 p.m. SporTV y Globoplay España 8:45 p.m. TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Canales, horarios y dónde ver España vs. Inglaterra EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Partido: España vs. Inglaterra.

España vs. Inglaterra. Hora: 2:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora española).

2:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora española). Canales de TV: ESPN, SporTV, Sky Sports y TVE La 1.

ESPN, SporTV, Sky Sports y TVE La 1. Streaming: Disney Plus, Globoplay, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, RTVE Play y Movistar+.

Disney Plus, Globoplay, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, RTVE Play y Movistar+. Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España. Competencia: UEFA Nations League 2026.

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el partido entre España vs. Inglaterra se podrá ver EN VIVO por ESPN. Además, los hinchas tendrán la opción de seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el compromiso entre España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN. La señal también estará disponible vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir el partido entre España vs. Inglaterra EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el encuentro entre España vs. Inglaterra se podrá ver EN VIVO por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido entre España vs. Inglaterra por la sexta fecha del Grupo C de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso entre España vs. Inglaterra estará disponible EN VIVO por fuboTV y ViX.

fuboTV

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre España vs. Inglaterra podrá verse EN VIVO por TVE La 1. También estará disponible vía streaming a través de RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV