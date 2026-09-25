España vs. Inglaterra protagonizan este sábado 26 de septiembre uno de los duelos más esperados de la primera fecha del Grupo C de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Wembley Stadium, donde ambas selecciones iniciarán su camino en el torneo. ¿A qué hora juega España vs. Inglaterra HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney+, Sky Sports, DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV transmiten el partido de España vs. Inglaterra por señal abierta, cable y streaming.todos los detalles del encuentro.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. Inglaterra este sábado 26 de septiembre por la fecha 1 de la UEFA Nations League.

¿Qué canal transmite España vs. Inglaterra EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 26 de septiembre del 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En México, el partido podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi. Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fox Sports 2, además de estar disponible vía streaming mediante fuboTV, ViX y Fox One.

En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

¿A qué hora juega España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Chile / Venezuela / Bolivia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Inglaterra: 7:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

País Horario Canal TV y Streaming Online Perú 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One Argentina 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Canales, horarios y dónde ver España vs. Inglaterra EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026.

Sábado 26 de septiembre del 2026. Partido: España vs. Inglaterra.

España vs. Inglaterra. Hora: 1:45 p.m. (Perú).

1:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, Sky Sports, Fox Sports 2, DAZN, TVE La 1 y Movistar+.

ESPN, Sky Sports, Fox Sports 2, DAZN, TVE La 1 y Movistar+. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One y RTVE Play.

Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One y RTVE Play. Estadio: Wembley Stadium.

Wembley Stadium. Competencia: UEFA Nations League.

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre España vs. Inglaterra podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de España vs. Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de España vs. Inglaterra será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de España vs. Inglaterra será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de España vs. Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre España vs. Inglaterra será transmitido EN VIVO por Fox Sports 2. Además, estará disponible vía streaming mediante fuboTV, ViX y Fox One.

Fox Sports 2

fuboTV

ViX

Fox One

¿En qué canal transmiten España vs. Inglaterra EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre España vs. Inglaterra podrá verse EN VIVO por DAZN, TVE La 1 y Movistar+. Asimismo, estará disponible vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

DAZN

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV