España recibe a República Checa en el Estadio Carlos Tartiere por la tercera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League. El partido entre España y la República Checa se jugará este sábado 3 de octubre de 2026 a las 13:45 h (hora local de Perú / 20:45 h de España). España lidera el grupo con 6 puntos tras un arranque impecable, venciendo 3-2 a Inglaterra y goleando 4-1 a Croacia. Acumulan una racha histórica de 40 partidos invictos. Como novedad de última hora, el delantero Carlos Espí fue convocado en reemplazo del lesionado Ferran Torres. ¿Qué canales pasan el partido de España vs. República Checa HOY por TV ONLINE? RTVE La 1, fubo TV, ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Izzi y Movistar Plus transmiten el partido de España vs. República Checa por señal abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. República Checa con Lamine Yamal el sábado 3 de octubre desde el Estadio Carlos Tartiere. / JORGE GUERRERO

¿A qué hora juega España vs. República Checa HOY por Nations League?

El partido entre España vs. República Checa empieza a la 1:45 PM de Perú y 20:45 de España el sábado 3 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 12:45 PM

: 12:45 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 PM

1:45 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:45 PM

2:45 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:45 PM

3:45 PM Hora en España: 8:45 PM

¿Qué canales TV transmiten España vs. República Checa EN VIVO por Nations League?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. República Checa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 3 de octubre.

Para Perú y resto de Sudamérica, el partido de España vs. República Checa por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

En España, la transmisión por televisión del partido de España vs. República Checa va por RTVE, La 1, Movistar+ y fuboTV. Esas señales las podrás ver por señal abierta, cable o streaming.

¿Dónde ver España vs. República Checa ONLINE y GRATIS por Nations League?

El partido entre España vs. República Checa por la tercera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League, lo podrás ver online por streaming a través de fubo TV, RTVE Play, Movistar+ y Disney+ Premium.

Hora y canal TV para ver España vs. República Checa EN DIRECTO por Nations League

Fecha : sábado 3 de octubre del 2026.

: sábado 3 de octubre del 2026. Partido : España vs. República Checa

: España vs. República Checa Horario : 1:45 PM hora de Perú / 8:45 PM hora de España

: 1:45 PM hora de Perú / 8:45 PM hora de España Canal : RTVE, La 1, Sky Sports, ESPN, Disney+, fuboTV y Movistar+.

: RTVE, La 1, Sky Sports, ESPN, Disney+, fuboTV y Movistar+. Estadio: Estadio Carlos Tartiere

¿Dónde ver España vs. República Checa EN DIRECTO por Nations League, en España?

En España, el partido de España vs. República Checa por la jornada 3 del Grupo C de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por RTVE y La 1, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

RTVE

LA 1

Movistar+

fuboTV

RTVE Play