España visita a República Checa por la jornada 5 del Grupo C de la UEFA Nations League en el Pragues Letna Hill. El partido se jugará este jueves 12 de noviembre del 2026 a partir de las 2:45 PM (hora peruana) y 8:45 PM (hora española). El técnico Luis de la Fuente no contará con Lamine Yamal (molestias en la rodilla) ni con Mikel Oyarzabal (motivos personales), además de las ausencias previas de Rodri, Dani Olmo y Eric García. Para cubrir la convocatoria fue llamado el extremo Víctor Muñoz. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de España vs. República Checa? ESPN pasa el partido en Sudamérica por cable y Disney+ Premium por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo.

Revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de España vs. República Checa por la jornada 5 del Grupo C de la UEFA Nations League desde el Pragues Letna Hill. / OZAN KOSE

¿En qué canal TV transmiten España vs. República Checa EN VIVO por la Nations League?

El partido entre España vs. República Checa será transmitido por ESPN para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming.

Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en RTVE, La 1 y Movistar Plus+, y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por izzi y Sky Sports por cable y streaming.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, España vs. República Checa por Nations League?

La transmisión ONLINE del partido de España vs. República Checa será a través de Disney+ Premium en países de Latinoamérica, mientras que en México va por Sky+.

En España, la transmisión por streaming del partido del España-República Checa va por RTVE, La 1 y Movistar+ y en Estados Unidos a través de ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juegan España vs. República Checa HOY por Nations League?

El partido entre España vs. República Checa por la Nations League empieza a las 8:45 PM (hora de España) y a las 2:45 PM (hora de Perú) este jueves 12 de noviembre en el Pragues Letna Hill.

¿Cuándo juega España vs. República Checa por Nations League?

El partido entre España vs. República Checa se jugará este jueves 12 de noviembre en el Pragues Letna Hill.