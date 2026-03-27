España se enfrenta a Serbia este viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio de la Ceramica (Villarreal) por fecha FIFA. La ‘Roja’ tendrá un rival duro de roer como preparación para asumir la próxima Copa del Mundo 2026, en donde se erige como una de las selecciones favoritas. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.
¿Dónde ver España vs. Serbia por amistoso FIFA?
El partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV para toda España por amistoso FIFA. Mientras que en Sudamérica se podrá ver por ESPN 2 y Disney Plus.
¿A qué hora juega España vs. Serbia HOY por amistoso FIFA?
El partido de España vs. Serbia por amistoso FIFA empieza a las 3:00 PM de Guatemala este viernes 27 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM
- Hora en España: 9:00 PM
¿Qué canal transmite España vs. Serbia EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|España
|9:00 PM
|Tigo Sports
|Tigo Sports
|Perú
|3:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Colombia
|3:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Ecuador
|3:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Venezuela
|4:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Bolivia
|4:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Argentina
|5:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Uruguay
|5:00 PM
|ESPN 2
|Disney Plus
|Brasil
|5:00 PM
|---
|Disney Plus
Horario, TV y dónde ver España vs. Serbia EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Viernes 27 de marzo del 2026
- Partido: España vs. Serbia
- Horario: 9:00 PM hora de España
- Canal: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
- Estadio: La Cerámica
¿En qué canal ver, España vs. Serbia en Costa Rica por amistoso FIFA?
En España, el partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV por amistoso FIFA.
Alineaciones de España vs. Serbia
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fermín o Fornals, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
- Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Ilic, Samardzic, Kostic; Jovic.