Por Redacción EC

se enfrenta a Serbia este viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio de la Ceramica (Villarreal) por fecha FIFA. La ‘Roja’ tendrá un rival duro de roer como preparación para asumir la próxima Copa del Mundo 2026, en donde se erige como una de las selecciones favoritas. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿Dónde ver España vs. Serbia por amistoso FIFA?

El partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV para toda España por amistoso FIFA. Mientras que en Sudamérica se podrá ver por ESPN 2 y Disney Plus.

Revisa qué canales transmiten el partido de España vs. Serbia y los horarios para ver amistoso FIFA en el Estadio de la Ceramica este viernes 27 de marzo.| Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook
Revisa qué canales transmiten el partido de España vs. Serbia y los horarios para ver amistoso FIFA en el Estadio de la Ceramica este viernes 27 de marzo.| Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook

¿A qué hora juega España vs. Serbia HOY por amistoso FIFA?

El partido de España vs. Serbia por amistoso FIFA empieza a las 3:00 PM de Guatemala este viernes 27 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM
  • Hora en España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite España vs. Serbia EN VIVO por amistoso FIFA?

PaísHorariosCanal TVStreaming
España9:00 PMTigo SportsTigo Sports
Perú3:00 PMESPN 2Disney Plus
Colombia3:00 PMESPN 2Disney Plus
Ecuador3:00 PMESPN 2Disney Plus
Venezuela4:00 PMESPN 2Disney Plus
Bolivia4:00 PMESPN 2Disney Plus
Argentina5:00 PMESPN 2Disney Plus
Uruguay5:00 PMESPN 2Disney Plus
Brasil5:00 PM---Disney Plus

Horario, TV y dónde ver España vs. Serbia EN VIVO por amistoso FIFA

  • Fecha: Viernes 27 de marzo del 2026
  • Partido: España vs. Serbia
  • Horario: 9:00 PM hora de España
  • Canal: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
  • Estadio: La Cerámica

¿En qué canal ver, España vs. Serbia en Costa Rica por amistoso FIFA?

En España, el partido de España vs. Serbia será transmitido a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV por amistoso FIFA.

Alineaciones de España vs. Serbia

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fermín o Fornals, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
  • Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Ilic, Samardzic, Kostic; Jovic.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.