¿Dónde ver España vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española, tendrá su segunda visita en las Eliminatorias UEFA 2026 ante una selección que peleará el liderato punto a punto, luego de su victoria en la primera jornada frente a Georgia por 3-2 en condición de visita y con un hombre menos.
Por otro lado, la selección de Luis de la Fuente también empezó con le pie derecho el proceso clasificatorio con una victoria por 3-0 ante Georgia de visita. Si bien Lamine Yamal no anotó, fue uno de los mejores futbolistas dentro del terreno de juego.
Para que puedas ver el partido entre España vs. Turquía, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver España vs. Turquía EN VIVO GRATIS?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten España vs. Turquía HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Brasil lo pasa: Disney+ Premium
- En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- En México lo pasa: Sky Sports
- En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1
- En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix
¿Cómo ver partido España vs. Bulgaria en Perú?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+ Premium.
¿En dónde televisan partido España vs. Turquía EN DIRECTO, en España?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en España por RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1.
¿En qué canales ver partido España vs. Turquía en México?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en México por Sky Sports.
¿Cómo ver partido España vs. Turquía en Estados Unidos?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, Fox Sports y Vix.