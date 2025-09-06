¿Dónde ver España vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO? La selección española, tendrá su segunda visita en las Eliminatorias UEFA 2026 ante una selección que peleará el liderato punto a punto, luego de su victoria en la primera jornada frente a Georgia por 3-2 en condición de visita y con un hombre menos.

Por otro lado, la selección de Luis de la Fuente también empezó con le pie derecho el proceso clasificatorio con una victoria por 3-0 ante Georgia de visita. Si bien Lamine Yamal no anotó, fue uno de los mejores futbolistas dentro del terreno de juego.

Para que puedas ver el partido entre España vs. Turquía, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de España vs. Turquía por la fecha 2 de las Eliminatorias UEFA 2026 en el Konya Büyükşehir Arena.

¿Dónde ver España vs. Turquía EN VIVO GRATIS?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten España vs. Turquía HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Brasil lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la lista de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha convocado para los partidos ante Bulgaria y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.



¡Empieza nuestro camino al Mundial!



ℹ️ Toda la información: https://t.co/WMFtAuuLQA#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TB5rWZI39H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

¿Cómo ver partido España vs. Bulgaria en Perú?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+ Premium.

¿En dónde televisan partido España vs. Turquía EN DIRECTO, en España?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en España por RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1.

¿En qué canales ver partido España vs. Turquía en México?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido España vs. Turquía en Estados Unidos?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, Fox Sports y Vix.