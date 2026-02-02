FC Barcelona vs Albacete EN VIVO se enfrentan por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 desde el Estadio Carlos Belmonte. Los azulgranas llegan de vencer 3-1 al Elche y mantenerse como único líder de LaLiga. Además, el equipo de Hansi Flick se metió directamente a los octavos de final de la Champions League, ratificando su buen momento colectivo. Por su parte, su rival, que juega en la Segunda División, eliminó al Real Madrid en la ronda antertior al Real Madrid e intentará hacer la época en casa. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, horarios y dónde ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs. Racing de Santander será transmitido en América TV para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por TVE La 1, Esport3, RTVE Play, fuboTV y Movistar+.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido de FC Barcelona vs Albacete no tiene transmisiones de canales oficiales. Por otro lado, en Colombia lo podrán ver mediante RCN Deportes y Win+.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Albacete y los horarios para ver el partido por Copa del Rey desde el estadio Carlos Belmonte. (Foto: JOSE JORDAN / AFP) / JOSE JORDAN

En Venezuela, no hay transmisiones de canales oficiales. Si estás en Ecuador, el partido de Barcelona vs Albacete va en TV y streaming por El Canal del Fútbol (ECDF).

En Chile, no hay transmisiones de canales oficiales que pasen el partido de FC Barcelona vs. Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Luego, en México y Centroamérica, la transmisión del partido va a través de Sky Sports y Sky+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Finalmente, en España televisan el partido del Barca por Movistar+, TVE La 1 y RTVE Play.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 3:00 p.m. RCN Win Play Ecuador 3:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 5:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Brasil 5:00 p.m. ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Uruguay 5:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 5:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Bolivia 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Venezuela 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Select y fuboTV ESPN App España 9:00 p.m. RTVE Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey

Fecha : Martes 3 de febrero del 2026

: Martes 3 de febrero del 2026 Partido : FC Barcelona vs. Albacete

: FC Barcelona vs. Albacete Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : América TV, RCN, Movistar+, Sky Sports, etc.

: América TV, RCN, Movistar+, Sky Sports, etc. Estadio: Carlos Belmonte

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Albacete EN VIVO por Copa del Rey?

En México, el juego de FC Barcelona vs Albacete lo pasa Sky Sports y Sky+ mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Sky Sports.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Albacete en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Albacete lo televisa Movistar+, TVE La 1 y RTVE Play.

FC Barcelona vs Albacete EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la Copa del Rey 2026 desde el estadio Carlos Belmonte. / JOSE JORDAN

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Albacete en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Albacete lo transmite América TV por señal abierta y Movistar Deportes por cable. En streaming lo podrás ver a través de América TV GO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Albacete

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. Alineación de Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo; Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo; Puertas y Jefté.

¿Dónde juega FC Barcelona vs Albacete por Copa del Rey?

El partido de FC Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey se jugará en el Estadio Carlos Belmonte, que se ubica en Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El recinto deportivo se inauguró el 24 de septiembre de 1957 y tiene capacidad para recibir a más de 17.5 mil espectadores.