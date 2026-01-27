FC Barcelona recibe a Copenhage este miércoles 28 de enero del 2026 por la última jornada de la Champions League en el estadio Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick, necesitados de los 3 puntos para meterse a clasificación directa a octavos de final, saldrán a la cancha sin una de sus figuras. Nos referimos a Pedri, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha en el último partido de Liga de Campeones de los blaugranas frente al Slavia Praga. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Copenhage por la jornada 8 de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y HBO Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: DAZN y Paramount+.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs Copenhage y los horarios para ver el partido por la fecha 8 de la Champions League desde el Camp Nou. / MICHAL CIZEK

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por Champions League?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. DAZN Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones 2 Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs Copenhage por Champions League

Fecha : Miércoles 28 de enero del 2026

: Miércoles 28 de enero del 2026 Partido : FC Barcelona vs Copenhage

: FC Barcelona vs Copenhage Horario : 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.

: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : ESPN2, Disney+ Premium, TNT Sports, HBO Max, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

: ESPN2, Disney+ Premium, TNT Sports, HBO Max, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Estadio: Camp Nou

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por Champions League?

En México, el juego de FC Barcelona vs Copenhage lo pasa TNT Sports y HBO Max mediante cable y streaming por Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por la fecha 8 de la Champions League desde el Camp Nou. / MICHAL CIZEK

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Copenhage en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs Copenhage lo televisa Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus+ por Champions League.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Copenhage en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs Copenhage lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium por Champions League, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Copenhage

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski. Alineación de Copenhage: Kotarski; Marcos López, Gabriel Pereira, Suzuki, Meling; Madsen, Clem; Achouri, Jordan Larsson, Elyounoussi, Dadason.

FC Barcelona vs Copenhage EN VIVO por la fecha 8 de la Champions League desde el Camp Nou. / JOSEP LAGO

¿Dónde juega FC Barcelona vs Copenhage por Champions League?

El partido de FC Barcelona vs Copenhage por la Champions League se jugará en el Camp Nou, denominado actualmente Spotify Camp Nou por motivos de patrocinio, ​ es un recinto deportivo, propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Se inauguró el 24 de septiembre de 1957.