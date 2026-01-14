FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO por los octavos de final de la Copa del Rey 2026 desde el estadio El Sardinero. Los Blaugranas llegan de vencer por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, el último domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año también ante su gran rival. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, horarios y dónde ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO por Copa del Rey 2026?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs. Racing de Santander será transmitido en América TV para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por TVE La 1, Esport3, RTVE Play, fuboTV y Movistar+.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander lo pasa EN VIVO Flow Sports. Por otro lado, en Colombia lo podrán ver mediante Win Sports y Win+.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander y los horarios para ver el partido por Copa del Rey desde el estadio el Sardinero. / FADEL SENNA

En Venezuela la transmisión del partido por Copa del Rey lo pasa Venevisión, Meridiano Televisión e inter. Si estás en Ecuador, el partido de Barcelona vs Racing de Santander va en TV y streaming por El Canal del Fútbol (ECDF).

En Chile, no hay transmisiones de canales oficiales que pasen el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey.

Luego, en México y Centroamérica, la transmisión del partido va a través de Sky Sports y Sky+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Finalmente, en España televisan el partido del Barca por Movistar+, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO por Copa del Rey 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO por Copa del Rey 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 3:00 p.m. Win Sports Win+ Ecuador 3:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 5:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 5:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 5:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Bolivia 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Venezuela 4:00 p.m. Meridiano y Venevisión inter Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Select y fuboTV ESPN App España 9:00 p.m. Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Racing de Santander por Copa del Rey

Fecha : Jueves 15 de enero del 2026

: Jueves 15 de enero del 2026 Partido : FC Barcelona vs. Racing de Santander

: FC Barcelona vs. Racing de Santander Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : América TV, Win+, Flow Sports, Movistar+, ESPN, Sky Sports, Venevisión, etc.

: América TV, Win+, Flow Sports, Movistar+, ESPN, Sky Sports, Venevisión, etc. Estadio: El Sardinero

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO por Copa del Rey?

En México, el juego de FC Barcelona vs. Racing de Santander lo pasa Sky Sports y Sky+ mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Sky Sports.

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs. Racing de Santander en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander lo televisa Movistar+, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs. Racing de Santander en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander lo transmite América TV por señal abierta y Movistar Deportes por cable. En streaming lo podrás ver a través de América TV GO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs. Racing de Santander

Alineación de FC Barcelona: Joan García; Marc Casadó, Cubarsí, Gerard y Balde; Pedri y Marc Bernal; Roony, Olmo y Rashford; y Ferran Torres.

Joan García; Marc Casadó, Cubarsí, Gerard y Balde; Pedri y Marc Bernal; Roony, Olmo y Rashford; y Ferran Torres. Alineación de Racing de Santander: Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramon, Mario, Iñigo, Damian Rodríguez, Andrés Martín, Guliashvili, Suleiman y Arana.

¿Dónde juega FC Barcelona vs. Racing de Santander por Copa del Rey?

El partido de FC Barcelona vs. Racing de Santander por Copa del Rey se jugará en el Estadio El Sardinero, es un estadio municipal de fútbol, situado en la ciudad de Santander, en Cantabria, en el cual juega sus partidos como local el Real Racing Club de Santander de la Segunda División de España.