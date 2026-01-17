FC Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO, se enfrentan por la fecha 20 de LaLiga en Anoeta. Los blaugranas se clasificaron a cuartos de final de la Copa del Rey el último jueves, con una sufrida victoria 2-0 en casa del Racing de Santander de la segunda división. De esta manera, los dirigidos por Hansi Flick llegan en un gran momento y siendo líderes de la liga española. A continuación, te dejamos los canales de TV, horarios y dónde ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs. Real Sociedad por la jornada 20 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar LaLiga y Movistar+.

Luego, en México y Centroamérica, la transmisión del partido va a través de Sky Sports y Sky+. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de FC Barcelona vs. Real Sociedad y los horarios para ver el partido por LaLiga desde el Estadio de Anoeta. / FADEL SENNA

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Select y fuboTV ESPN App España 9:00 p.m. DAZN y Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga

Fecha : Domingo 18 de enero del 2026

: Domingo 18 de enero del 2026 Partido : FC Barcelona vs. Real Sociedad

: FC Barcelona vs. Real Sociedad Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN y Movistar+.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, DAZN y Movistar+. Estadio: Anoeta

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de FC Barcelona vs. Real Sociedad lo pasa Sky Sports y Sky+ mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Sky Sports.

Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga desde el Estadio de Anoeta. / FADEL SENNA

¿En qué canal ver, FC Barcelona vs. Real Sociedad en España?

En España, el partido de FC Barcelona vs. Real Sociedad lo televisa DAZN, Movistar+, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs. Real Sociedad en Perú?

En Perú, el partido de FC Barcelona vs. Real Sociedad lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs. Real Sociedad

Alineación de FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres. Alineación de Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Kubo, Brais Méndez, Guedes; y Oyarzabal.

¿Dónde juega FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga?

El partido de FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga se jugará en el Estadio Anoeta, es un recinto deportivo ubicado en San Sebastián. Se encuentra en el barrio de Amara, en el paseo de Anoeta, 1. El estadio fue inaugurado en 1993 y cuenta actualmente con capacidad para 40 000 espectadores.​