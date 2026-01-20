FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO: se enfrentan por la jornada 7 de la Champions League en el Estadio Eden Arena. Herido por la derrota ante la Real Sociedad (2-1) el domingo, el FC Barcelona intentará corregir su falta de puntería en la cancha del Slavia de Praga el miércoles (20h00 GMT) en Champions y seguir su lucha por meterse en el Top 8. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Slavia Praga por la jornada 7 de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN y Paramount+.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|El Salvador
|2:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|FOX One
|FOX One
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|TUDN
|Paramount+
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
- Fecha: Miércoles 21 de enero del 2026
- Partido: FC Barcelona vs Slavia Praga
- Horario: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, FOX One, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
- Estadio: Eden Arena
¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?
En México, el juego de FC Barcelona vs Slavia Praga lo pasa FOX One mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.
¿En qué canal ver, FC Barcelona vs Slavia Praga en España?
En España, el partido de FC Barcelona vs Slavia Praga lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
¿Por qué canal ver, FC Barcelona vs Slavia Praga en Perú?
En Perú, el partido de FC Barcelona vs Slavia Praga lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.
Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Slavia Praga
- Alineación de FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.
- Alineación de Slavia Praga: J. Stanek; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadilek, Y. Mbodji; L. Provod, Y. Sanyang y T. Chorý.
¿Dónde juega FC Barcelona vs Slavia Praga por Champions League?
El partido de FC Barcelona vs Slavia Praga por la Champions League se jugará en el Eden Arena, es un estadio de fútbol ubicado en Praga, República Checa. El estadio original fue inaugurado el 27 de septiembre de 1953, pero en 2003 fue demolido y reconstruido por completo.