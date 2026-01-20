FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO: se enfrentan por la jornada 7 de la Champions League en el Estadio Eden Arena. Herido por la derrota ante la Real Sociedad (2-1) el domingo, el FC Barcelona intentará corregir su falta de puntería en la cancha del Slavia de Praga el miércoles (20h00 GMT) en Champions y seguir su lucha por meterse en el Top 8. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Slavia Praga por la jornada 7 de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN y Paramount+.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium México 2:00 p.m. FOX One FOX One Estados Unidos 3:00 p.m. TUDN Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Posibles alineaciones de FC Barcelona vs Slavia Praga

Alineación de FC Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski. Alineación de Slavia Praga: J. Stanek; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadilek, Y. Mbodji; L. Provod, Y. Sanyang y T. Chorý.

¿Dónde juega FC Barcelona vs Slavia Praga por Champions League?

El partido de FC Barcelona vs Slavia Praga por la Champions League se jugará en el Eden Arena, es un estadio de fútbol ubicado en Praga, República Checa. El estadio original fue inaugurado el 27 de septiembre de 1953, pero en 2003 fue demolido y reconstruido por completo.