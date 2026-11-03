Real Madrid visita al AEK Atenas por la fecha 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 12:45 p.m. (hora peruana) y 6:45 p.m. (hora española), en el estadio Agia Sofia. El equipo merengue parte como favorito y buscará una victoria que le permita mantenerse entre los líderes del certamen. Por su parte, el conjunto griego necesita sumar tres puntos para conservar sus opciones de clasificación. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO por TV y streaming? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, FOX One, FOX+, Paramount+ y ViX transmiten el partido de Real Madrid vs. AEK Atenas por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas el miércoles 4 de noviembre por la fecha 4 de la Champions League desde el estadio Agia Sofia.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 4 de noviembre de 2026 desde el estadio Agia Sofia, por la cuarta jornada de la Champions League.

En España, el encuentro será transmitido por Movistar Liga de Campeones y también se podrá seguir vía streaming a través de Movistar+.

En Argentina, podrás seguir el partido por Fox Sports y Disney+ Premium. Mientras que en Chile, la transmisión estará a cargo de ESPN 5 y Disney+. En Colombia, el encuentro estará disponible a través de Disney+.

En Perú, el partido de Real Madrid vs. AEK Atenas se podrá ver vía streaming por Disney+. La misma plataforma tendrá la transmisión para el resto de Sudamérica.

Por otro lado, en México podrás ver el encuentro a través de Fox One y Fox+. Finalmente, en Estados Unidos, la transmisión estará disponible por Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. AEK Atenas HOY por Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League comenzará a las 12:45 p. m. (hora peruana) de este miércoles 4 de noviembre. El encuentro se disputará en el estadio Agia Sofia. Estos son los horarios en otros países:

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 2:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Bolivia / Venezuela: 1:45 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:45 p. m.

México: 11:45 a. m.

Estados Unidos (ET): 12:45 p. m.

España: 6:45 p. m.

Grecia: 7:45 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. AEK Atenas por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

miércoles 4 de noviembre de 2026. Partido: Real Madrid vs. AEK Atenas.

Real Madrid vs. AEK Atenas. Hora: 12:45 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 2:45 p. m. (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile); 6:45 p. m. (España).

12:45 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 2:45 p. m. (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile); 6:45 p. m. (España). Canales de TV: Fox Sports (Argentina), ESPN 5 (Chile), Fox One y Fox+ (México), TUDN, UniMás y Univision (Estados Unidos), Movistar Liga de Campeones (España).

Fox Sports (Argentina), ESPN 5 (Chile), Fox One y Fox+ (México), TUDN, UniMás y Univision (Estados Unidos), Movistar Liga de Campeones (España). Streaming: Disney+, Disney+ Premium, Paramount+, ViX, Movistar+ y Fox+.

Disney+, Disney+ Premium, Paramount+, ViX, Movistar+ y Fox+. Estadio: Agia Sofia, Atenas.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones. También podrás seguirlo vía streaming mediante Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el encuentro entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la cuarta jornada de la Champions League se podrá ver EN VIVO vía streaming a través de Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League será transmitido EN VIVO por Fox Sports y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

Fox Sports

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, podrás seguir el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO a través de Disney+, plataforma que transmitirá el encuentro para el resto de Sudamérica.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League estará disponible EN VIVO mediante Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el encuentro entre Real Madrid vs. AEK Atenas será transmitido EN VIVO por ESPN 5 y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN 5

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League se podrá seguir EN VIVO a través de Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro entre Real Madrid vs. AEK Atenas estará disponible EN VIVO vía streaming mediante Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, podrás ver el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO a través de Disney+.

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido entre Real Madrid vs. AEK Atenas por la cuarta jornada de la Champions League será transmitido EN VIVO por Fox One y también estará disponible a través de Fox+.

Fox One

Fox+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. AEK Atenas EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Real Madrid vs. AEK Atenas se podrá seguir EN VIVO a través de Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX.

Paramount+

TUDN

UniMás

Univision

ViX