Real Madrid recibe a Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu por la jornada 14 de LaLiga. El partido se jugará este sábado 28 de noviembre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Los dirigidos por José Mourinho se ubican en el segundo lugar con 33 puntos. Por su parte, Alavés marcha noveno en la clasificación con 16 unidades. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Alavés HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Sevilla por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Alavés el sábado 28 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Getty Images) / ANGELOS TZORTZINIS

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Alavés EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Alavés EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 18 de octubre.

Para España, el partido de Real Madrid vs Alavés será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Alavés será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Alavés, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés HOY por LaLiga?

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Alavés por LaLiga

Fecha: Sábado 28 de noviembre del 2026.

Sábado 28 de noviembre del 2026. Partido: Real Madrid vs Alavés.

Real Madrid vs Alavés. Hora: 2:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU).

2:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU). Canales TV: Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes.

Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes. Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC.

fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC. Estadio: Santiago Bernabéu.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Alavés EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes