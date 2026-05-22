El partido entre Real Madrid y Athletic Club por la fecha 38 de LaLiga 2026 genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto blanco busca consolidarse en la tabla, mientras que el conjunto vasco quiere dar el golpe en uno de los escenarios más difíciles del fútbol europeo.

A continuación, conoce todos los detalles para ver el partido EN VIVO desde España, Perú y México.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (R) vies for the ball with Athletic Bilbao's Spanish defender #03 Dani Vivian during the Spanish league football match between Athletic Club Bilbao and Real Madrid CF at the San Mames stadium in Bilbao on December 3, 2025. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Club?

El encuentro se disputará en los siguientes horarios según tu país:

España: 21:00 horas

21:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

Este duelo corresponde a la jornada 38 de LaLiga, una fecha clave en la recta final del campeonato.

⚽ Último partido de la temporada: CARGANDO pic.twitter.com/UGYonZa3AA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO?

Si buscas dónde ver el partido en TV, aquí tienes las opciones principales:

España: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Perú: DSports

DSports México: Sky Sports

Estos canales cuentan con los derechos oficiales para transmitir LaLiga en sus respectivas regiones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Athletic Club online y streaming?

Para ver el partido vía streaming desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas disponibles:

España: Movistar+ (app y web)

Movistar+ (app y web) Perú: DGO (DirecTV GO)

DGO (DirecTV GO) México: Blue To Go Video Everywhere

Estas opciones permiten seguir el partido EN VIVO online con acceso mediante suscripción.

Real Madrid vs Athletic Club: previa del partido

El Real Madrid llega a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos para cerrar una pésima temporada con una última alegría. Con figuras de primer nivel, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa apunta a cerrar la temporada con autoridad.

Por su parte, el Athletic Club afronta este duelo como una oportunidad para clasificar a la Conference League. Su objetivo será competir con orden y aprovechar cualquier oportunidad.

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Athletic Club?

El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.