En medio de su primera crisis de resultados al frente del Real Madrid, Xabi Alonso gozará el miércoles de una nueva oportunidad para enderezar el rumbo de su equipo ante el Athletic Bilbao en San Mamés y alejar así el fantasma del runrún de una posible destitución.

El partido de Real Madrid vs. Athletic Club será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión será por DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

El partido de Real Madrid vs. Athletic Club por la jornada 15 de LaLiga, será este miércoles 3 de noviembre del 2025 a la 1:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio San Mamés.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:00 p.m.. ESPN Disney+ Premium Colombia 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 1:00 p.m.. ESPN Disney+ Premium Argentina 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 12:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 2:00 p.m. ESPN Select, ESPN Deportes ESPN App España 7:00 p.m. DAZN Movistar+ y LaLiga TV Bar

