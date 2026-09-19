Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre del 2026 por la séptima jornada de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano desde las 9:15 a.m. (hora de Perú). El cuadro blanco visitará al conjunto ‘colchonero’ en una nueva edición del derbi madrileño. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, Movistar Plus, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Espanyol por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid el domingo 20 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 20 de septiembre del 2026 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Para España, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid será televisado por ESPN y Disney+ para Colombia, Chile, Ecuador y otros países de Sudamérica. En Argentina, se transmite por ESPN Premium y Disney+ Premium. En Brasil, el encuentro podrá verse a través de Cazé TV, mientras que México contará con Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el encuentro mediante ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 11:15 horas

Chile / Bolivia / Venezuela: 10:15 horas

Colombia / Perú / Ecuador: 9:15 horas

México: 8:15 horas

Estados Unidos (ET): 10:15 horas

España: 16:15 horas

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga

Fecha: Domingo 20 de septiembre del 2026

Domingo 20 de septiembre del 2026 Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid

Real Madrid vs. Atlético Madrid Hora: 10:15 a.m. ET (USA); 9:15 a.m. (PER/COL/ECU); 11:15 a.m. (ARG/URU/PAR/BRA)

10:15 a.m. ET (USA); 9:15 a.m. (PER/COL/ECU); 11:15 a.m. (ARG/URU/PAR/BRA) Canales TV: ESPN, ESPN Premium, ESPN2, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y Movistar+

ESPN, ESPN Premium, ESPN2, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y Movistar+ Streaming: Disney+, Disney+ Premium, ESPN+, fuboTV, Sky+, izzi y LaLiga TV

Disney+, Disney+ Premium, ESPN+, fuboTV, Sky+, izzi y LaLiga TV Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN, Movistar+ y LaLiga TV, plataformas que cuentan con la emisión del campeonato.

DAZN

Movistar+

LaLiga TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, mientras que también podrá seguirse vía streaming mediante Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN Premium

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá verse vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming mediante Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN y podrá seguirse vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Brasil?

En Brasil, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se podrá seguir EN VIVO a través de Cazé TV.

Cazé TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports y también podrá seguirse mediante Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN2 y ESPN Deportes. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante ESPN+ y fuboTV.

ESPN2

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV