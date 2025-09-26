Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán el primer derbi madrileño de la temporada por LaLiga este sábado 27 de septiembre del 2025 en el estadio Metropolitano, a partir de las 9:30 a.m. de Perú. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA EN VIVO por DirecTV, mientras que en España lo podrás televisar en diferentes señales en directo como: DAZN, Amazon Prime Video y Movistar+.

Real Madrid, invicto y principal protagonista por el momento, no sabe lo que es seder puntos en LaLiga 2025/26, ya que, ha ganado sus seis partidos disputados, de la mano de su estrella Kylian Mbappé y su nueva joya argentina, Franco Mastantuono.

Por el otro lado, el equipo del ‘Cholo’ Simeone, no ha empezado la temporada con el pie derecho. Estando en la mitad de la tabla. Atlético Madrid, ha empatado en 3 ocasiones, ganó 2 partidos y empató en 1. No es el inicio soñado, sin embargo, ante Real Madrid esperan levantar cabeza y recuperar terreno en la liga española.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE por la fecha 7 de LaLiga desde el Estadio Metropolitano. / OSCAR DEL POZO CANAS

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports.

¿En dónde televisan, Real Madrid vs. Atlético Madrid en España?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en España por DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

En la víspera de su primer derbi en la banca del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el entrenador Xabi Alonso llamó el viernes a sus jugadores a no “relajarse” y a evitar “el exceso de confianza”, pese a un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas.

“Hemos sacado pleno pero nos ha costado en algunos partidos. No hay que confiarse, no hay que pensar que solo por saltar al campo vas a ganar por tener el escudo que tengas, por tener la plantilla que tengas”, declaró el técnico

“Hay que ser constantes en el rendimiento (...) no hay que relajarse porque te puedes llevar un descuido”, completó Alonso.

“Creo que estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir convencidos de que esa es una buena línea. Tenemos que intentar ser más flexibles, más impredecibles”, indicó al ser preguntado sobre el margen de evolución de su equipo.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en México?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Atlético Madrid en Estados Unidos?

El partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga, será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.

Hora del partido, Real Madrid vs. Atlético Madrid HOY en Perú

El partido de vuelta entre Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 7 de LaLiga empezará a las 9:15 a.m. en Perú.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, Koke, Barrios, González, Álvarez, Sorloth.

Último enfrentamiento entre Real Madrid vs. Atlético Madrid

El último partido que jugaron Real Madrid vs. Atlético Madrid, fue el 12 de marzo del 2025 en el estadio Metropolitano por los octavos de final de la Champions League.

El Atleti se impuso por la mínima diferencia con un gol tempranero de Conor Gallagher, sin embargo, en la tanda de penales, Real Madrid se llevó la victoria con un polémico tiro de penal de Julián Álvarez.