Real Madrid recibe al Atlético Madrid este domingo 22 de marzo del 2026 en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 29 de LaLiga. Los madridistas no se quieren despegar de Barcelona, que es líder del torneo español, es por eso que la victoria en el derbi es crucial para sus aspiraciones. Por otro lado, el equipo del ‘Cholo’ Simeone pasa por un buen momento en la temporada, luego de eliminar al Tottenham de la Champions League y ser finalista de la Copa del Rey tras dejar en el camino al Barca. A continuación, revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten y cómo ver ONLINE.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 29 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga EA Sports desde el estadio Santiago Bernabéu este domingo 22 de marzo del 2026.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga 2026 empieza a las 3:00 PM de Perú este domingo 22 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM

2:00 PM Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 PM

3:00 PM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

4:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

5:00 PM España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 PM ESPN 2 y Claro TV Max Paraguay 5:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 PM ESPN 3 Disney+ Premium Bolivia 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 PM Sky Sports Sky+ Honduras 2:00 PM Sky Sports Sky+ El Salvador 2:00 PM Sky Sports Sky+ Guatemala 2:00 PM Sky Sports Sky+ México 2:00 PM Sky Sports Sky+ Estados Unidos 4:00 PM ESPN Deportes y ESPN Select fuboTV España 9:00 PM Movistar LaLiga y DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga

Fecha : Domingo 22 de marzo del 2026

: Domingo 22 de marzo del 2026 Partido : Real Madrid vs Atlético Madrid

: Real Madrid vs Atlético Madrid Horario : 3:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España.

: 3:00 PM hora de Perú y 9:00 PM hora de España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga. Estadio: Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Atlético Madrid por la jornada 29 de LaLiga este domingo 22 de marzo del 2026 desde el Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 29 de LaLiga.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Atlético Madrid en España por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 29 de LaLiga.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú por LaLiga?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 29 de LaLiga.

¿Qué canal transmite, Real Madrid vs Atlético Madrid en Estados Unidos por LaLiga?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 29 de LaLiga.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Argentina por LaLiga?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 29 de LaLiga.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Chile por LaLiga?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 29 de LaLiga.

Alineaciones de Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Lookman, Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.

Cómo llega Real Madrid

El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este sábado, víspera de un “ilusionante” derbi ante el Atlético de Madrid, que su estrella Kylian Mbappé está “al 100%, como demostró en Mánchester” ante el City en Champions.

El domingo (20H00 GMT) en el choque que cerrará la 29ª fecha de LaLiga, el conjunto blanco y el equipo colchonero protagonizarán un derbi de la capital de España entre el segundo y el cuarto de la tabla, clasificados ambos esta semana a cuartos de final de la Liga de Campeones.