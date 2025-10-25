Llegó el día de El Clásico. Real Madrid y Barcelona estarán nuevamente cara a cara en el derbi por LaLiga. Los dos gigantes del fútbol español reavivaran su rivalidad en el estadio Santiago Bernabéu, con los blancos como líderes del campeonato (24 puntos), dos unidades por delante de los blaugranas. Aunque son los locales quienes parten con ventaja en la clasificación, el FC Barcelona llega a la capital habiendo ganado los últimos cuatro encuentros consecutivos a su némesis.
El Clásico entra Real Madrid vs Barcelona se verá por ESPN y Disney Plus en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por DAZN y Movistar+.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?
El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney Plus en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN y Movistar+. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en Perú?
El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney Plus para todo el Perú mediane cable y streaming.
¿Dónde televisan, Real Madrid vs. Barcelona en España?
El Clásico de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por LaLiga será transmitido por DAZN y Movistar+ para toda España mediane cable y streaming.
¿En qué canales ver Real Madrid vs. Barcelona en México?
El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por Sky Sports para todo México mediane cable y streaming.
Canal TV para ver Real Madrid vs. Barcelona en Estados Unidos
El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV para todo Estados Unidos mediane cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
- Fecha: Domingo 26 de octubre 2025
- Partido: Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga
- Horario: 10:15 horas de Lima, Perú
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+
- Estadio: Santiago Bernabéu
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Barcelona
- Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.
- Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.