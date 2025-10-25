Llegó el día de El Clásico. Real Madrid y Barcelona estarán nuevamente cara a cara en el derbi por LaLiga. Los dos gigantes del fútbol español reavivaran su rivalidad en el estadio Santiago Bernabéu, con los blancos como líderes del campeonato (24 puntos), dos unidades por delante de los blaugranas. Aunque son los locales quienes parten con ventaja en la clasificación, el FC Barcelona llega a la capital habiendo ganado los últimos cuatro encuentros consecutivos a su némesis.

El Clásico entra Real Madrid vs Barcelona se verá por ESPN y Disney Plus en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por DAZN y Movistar+.

Repasa qué canales transmiten en directo El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney Plus en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN y Movistar+. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney Plus para todo el Perú mediane cable y streaming.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver El Clásico por LaLiga EN DIRECTO.

¿Dónde televisan, Real Madrid vs. Barcelona en España?

El Clásico de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por LaLiga será transmitido por DAZN y Movistar+ para toda España mediane cable y streaming.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Barcelona en México?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por Sky Sports para todo México mediane cable y streaming.

Revisa los horarios del partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona por El Clásico de LaLiga EA Sports. Además, mira los canales de TV que transmiten el juego.

Canal TV para ver Real Madrid vs. Barcelona en Estados Unidos

El partido de Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO será transmitido por ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN2 y fuboTV para todo Estados Unidos mediane cable y streaming.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga

Fecha : Domingo 26 de octubre 2025

: Domingo 26 de octubre 2025 Partido : Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga

: Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga Horario : 10:15 horas de Lima, Perú

: 10:15 horas de Lima, Perú Canal : ESPN | Streaming: Disney+

: ESPN | Streaming: Disney+ Estadio: Santiago Bernabéu

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Barcelona

Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Alineación de Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó, Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford.