Barcelona recibe a su clásico rival Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuïc por la fecha 11 de la Liga EA Sports, este sábado 28 de octubre del 2023. La ‘Casa Blanca’ es el actual líder del certamen, aunque separado con Girona solo por goles a favor, asimismo llega con una gran racha en la Champions League, en donde comanda el Grupo C. Los dirigidos por Xavi Hernández, en la tercera casilla de la liga local, luchará para conseguir el bicampeonato. La transmisión del partido se puede ver por Movistar y DAZN en suelo español, ESPN y Star Plus para toda Sudamérica, mientras que en México, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD lo pasarán.

