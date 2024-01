El estadio KSU Stadium de Riad (Arabia Saudita) albergará uno de los duelos más importantes del mundo: Real Madrid enfrentará a Barcelona por la final de la Supercopa de España, este domingo 14 de enero. Con Osasuna y Atlético de Madrid fuera del camino, se gestó una nueva versión del ‘Derbi de España’. La transmisión del partido se puede ver por Movistar Supercopa de España y Movistar+ en suelo español; DIRECTV y DGO para toda Sudamérica; mientras que en México, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD lo pasarán.

