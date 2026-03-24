Real Madrid Femenino recibe a Barcelona este miércoles 25 de marzo del 2026 por los cuartos de final de la Champions League Femenina en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El Clásico español (17H45 GMT), las ‘Blaugranas’, vigentes subcampeonas continentales, vuelven a ser favoritas ante el Real Madrid, aunque las blancas, lideradas por la colombiana Linda Caicedo, ya lograron vencer a las catalanas el año pasado (3-1). A continuación, te dejamos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el derbi español femenino en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona Femenino EN VIVO por cuartos de final de Champions League Femenina?

El partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para toda Colombia y Sudamérica por la ida de cuartos de final de la Champions League Femenina. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, RTVE, Disney+ y TV3. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TVC Deportes. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: CBS Sports, Network, ESPN Deportes, Paramount y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs FC Barcelona Femenino y los horarios para ver la ida de cuartos de final desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. / NurPhoto

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona Femenino por cuartos de final de Champions League Femenina?

El partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina empieza a las 12:45 PM de Perú este miércoles 25 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Barcelona Femenino por cuartos de final de Champions League Femenina?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 12:45 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 2:45 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 2:45 PM ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 2:45 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 2:45 PM ESPN Disney+ Premium Chile 2:45 PM ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 1:45 PM ESPN Disney+ Premium Costa Rica 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Honduras 11:45 AM ESPN Disney+ Premium El Salvador 11:45 AM ESPN Disney+ Premium Guatemala 11:45 AM ESPN Disney+ Premium México 11:45 AM TVC Deportes TVC Deportes Estados Unidos 1:45 PM CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+ fuboTV España 6:45 PM Movistar+, RTVE y TV3 Disney+ Premium

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Barcelona Femenino por Champions League Femenina

Fecha : Miércoles 25 de marzo del 2026

: Miércoles 25 de marzo del 2026 Partido : Real Madrid vs Barcelona Femenino

: Real Madrid vs Barcelona Femenino Horario : 6:45 p.m. hora de España

: 6:45 p.m. hora de España Canal : ESPN, Disney+ Premium, RTVE, TV3, TVC Deportes y Movistar+

: ESPN, Disney+ Premium, RTVE, TV3, TVC Deportes y Movistar+ Estadio: Alfredo Di Stéfano

¿En qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en Colombia por Champions League?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la ida de cuartos de final de la Champions League Femenina.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Barcelona Femenino por Champions League Femenina?

En México, el partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino será transmitido a través de TVC Deportes por la ida de cuartos de final de la Champions League Femenina. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

Real Madrid vs FC Barcelona Femenino por la ida de cuartos de final desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. / Angel Martinez

¿En qué canal ver, Barcelona vs Newcastle en España por Champions League?

En España, el partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino será transmitido a través de Movistar+, Disney+, RTVE y TV3 por la ida de cuartos de final de la Champions League Femenina.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Newcastle en Estados Unidos por Champions League?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Barcelona Femenino será transmitido a través de CBS Sports, Network, ESPN Deportes y Paramount+ por la ida de cuartos de final de la Champions League Femenina.

Alineaciones de Real Madrid vs Barcelona Femenino

Real Madrid Femenino: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Holmgaard; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Feller y Linda Caicedo.

Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Holmgaard; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Feller y Linda Caicedo. Barcelona Femenino: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Camara, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.