Real Madrid recibe a Bayern Múnich este miércoles 15 de abril del 2026 por los cuartos de final vuelta de la UEFA Champions League en el estadio Allianz Arena. El conjunto blanco afronta este partido con la necesidad de remontar una serie que empezó 2-1 en contra la semana pasada. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita una victoria fuera de casa para seguir con vida en este certamen y evitar una temporada para el olvido. Por su parte, el gigante bávaro es favorito para quedarse con la victoria de local y la clasificación a semifinales de la Liga de Campeones. A continuación, te mostramos dónde ver el partido ONLINE y en qué canal pasan la Champions League.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Bayern Munich y los horarios para ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League desde el Estadio Allianz Arena.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich HOY por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este miércoles 15 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. TNT Sports y Fox Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League

Fecha : Miércoles 15 de abril del 2026

: Miércoles 15 de abril del 2026 Partido : Bayern Munich vs Real Madrid

: Bayern Munich vs Real Madrid Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Allianz Arena.

Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League desde el Allianz Arena.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de TNT Sports y Max mediante cable y streaming por la vuelta de los cuartos de final de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En España, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Estados Unidos, Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Guatemala, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Real Madrid vs Bayern Munich por Champions League?

En Honduras, el partido de Real Madrid vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

Alineaciones de Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid : Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.