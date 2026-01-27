Real Madrid y Benfica protagonizará un gran partido por la jornada 8 de la Champions League este miércoles 28 de enero en el Estádio da Luz, donde José Mourinho, actual técnico del Benfica, recibirá a un Real Madrid al que dirigió entre 2010 y 2013. Los dirigido por Arbelo, están en una buena posición para clasificarse pero sin margen para un exceso de confianza ante un Benfica que es 29º y que necesita ganar sí o sí para apurar sus opciones de llegar al play-off. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por la jornada 8 de la Champions League será transmitido en ESPN 2 y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN, UniMás y Paramount+.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT GO y Claro TV MAX Paraguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. FOX One FOX One Estados Unidos 3:00 p.m. TUDN y UniMás Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Alineación de Real Madrid : Courtois; F. Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler; Vinicius Junior, Mbappe, Mastantuono.

Courtois; F. Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler; Vinicius Junior, Mbappe, Mastantuono. Alineación de Benfica:Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea, Prestianni, Sudakov; Schjeldeerup y Pavlidis.

El partido de Real Madrid vs Benfica por la Champions League se jugará en el Estadio de la Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad de Sport Lisboa e Benfica, club de la Primeira Liga, que disputa en él sus partidos como local.