Real Madrid recibe a Benfica este miércoles 25 de febrero del 2026 por el partido de vuelta del playoff de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Los de la ‘Casa Blanca’ parten con ventaja en la serie, ya que en el partido de ida se impusieron 1-0 con gol de Vinícius, y ahora volverán a enfrentar a las ‘Águilas’ sin que hayan apagado los rescoldos de la denuncia de Vinícius por los insultos racistas que le habría dirigido Gianluca Prestianni en Da Luz.

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase de liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0). A continuación, te mostraremos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por Liga de Campeones.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Benfica y los horarios para ver partido de vuelta Playoff de Champions League desde el estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica EN VIVO por vuelta playoff de Champions League?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoff vuelta de Champions League?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Benfica EN VIVO por vuelta playoff de Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT GO Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. FOX One FOX One Estados Unidos 3:00 p.m. TUDN, Univision y UniMás Vix+ y Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Fecha : Miércoles 25 de febrero del 2026

: Miércoles 25 de febrero del 2026 Partido : Real Madrid vs Benfica

: Real Madrid vs Benfica Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, FOX One, TUDN, Univision, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

: ESPN, Disney+ Premium, FOX One, TUDN, Univision, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Estadio: Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs vuelta de Champions League?

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en España?

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en Perú?

¿Qué canal pasa, Real Madrid vs Benfica en Argentina?

Canales TV que transmiten, Real Madrid vs Benfica en Estados Unidos

¿Dónde ver, Real Madrid vs Benfica en Chile?

Alineaciones de Real Madrid vs Benfica

Alineación de Real Madrid : Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Mbappé.

Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Mbappé. Alineación de Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

¿Dónde juega Real Madrid vs Benfica por playoffs de la Champions League?

El partido de Real Madrid vs Benfica por los playoff de vuelta de la Champions League se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, que​​ es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, ubicado en el paseo de la Castellana de Madrid, España, concretamente en el distrito de Chamartín. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 83 186 espectadores.