¿En qué canales TV transmiten Real Madrid vs Benfica y a qué hora juegan por los playoffs de la Champions League?

y se enfrentarán este martes 17 de febrero en el Estadio da Luz, por el partido de ida de los playoffs de la . El equipo merengue afronta este compromiso con sed de revancha tras lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos: un 4-2 a favor de las ‘Águilas’ que terminó sacándalos de la clasificación directa a octavos de final. Por su parte, el conjunto de José Mourinho quiere repetir el libreto y dar el golpe nuevamente de local para llegar al partido de vuelta con opciones de clasificación. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN, UniMás y Paramount+.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Benfica y los horarios para verlo por los playoffs de ida de la Champions League desde el estadio Da Luz.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Colombia3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Ecuador3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Argentina5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil5:00 p.m.TNT GO y Claro TVZapping
Paraguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay5:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Chile5:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Venezuela4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Costa Rica2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México2:00 p.m.TNT SportsMAX
Estados Unidos3:00 p.m.TUDN y UniMásParamount+
España9:00 p.m.Movistar Liga de Campeones Movistar+

  • Fecha: Martes 17 de febrero del 2026
  • Partido: Real Madrid vs Benfica
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
  • Estadio: Da Luz.
Real Madrid vs Benfica en vivo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por los playoffs de la Champions League desde el estadio Da Luz. (Foto: Getty Images)
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

En México, el juego de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo pasa TNT Sports y MAX mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.

¿Qué canal pasa, Real Madrid vs Benfica en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Canales TV que transmiten, Real Madrid vs Benfica en Estados Unidos

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo pasa Paramount+, TUDN y UniMás por Champions League.

¿Dónde ver, Real Madrid vs Benfica en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Alineaciones de Real Madrid vs Benfica

  • Alineación de Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Gonzalo.
  • Alineación de Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis..

¿Dónde juega Real Madrid vs Benfica por playoffs de la Champions League?

El partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League se jugará en el Estadio de la Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad de Sport Lisboa e Benfica, club de la Primeira Liga, que disputa en él sus partidos como local.

