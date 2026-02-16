¿En qué canales TV transmiten Real Madrid vs Benfica y a qué hora juegan por los playoffs de la Champions League?

Real Madrid y Benfica se enfrentarán este martes 17 de febrero en el Estadio da Luz, por el partido de ida de los playoffs de la Champions League. El equipo merengue afronta este compromiso con sed de revancha tras lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos: un 4-2 a favor de las ‘Águilas’ que terminó sacándalos de la clasificación directa a octavos de final. Por su parte, el conjunto de José Mourinho quiere repetir el libreto y dar el golpe nuevamente de local para llegar al partido de vuelta con opciones de clasificación. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN, UniMás y Paramount+.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Benfica y los horarios para verlo por los playoffs de ida de la Champions League desde el estadio Da Luz.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT GO y Claro TV Zapping Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports MAX Estados Unidos 3:00 p.m. TUDN y UniMás Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Benfica por playoffs de la Champions League

Fecha : Martes 17 de febrero del 2026

: Martes 17 de febrero del 2026 Partido : Real Madrid vs Benfica

: Real Madrid vs Benfica Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Estadio: Da Luz.

Real Madrid vs Benfica en vivo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por los playoffs de la Champions League desde el estadio Da Luz. (Foto: Getty Images)

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Benfica EN VIVO por playoffs de la Champions League?

En México, el juego de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo pasa TNT Sports y MAX mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Benfica en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.

¿Qué canal pasa, Real Madrid vs Benfica en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Canales TV que transmiten, Real Madrid vs Benfica en Estados Unidos

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo pasa Paramount+, TUDN y UniMás por Champions League.

¿Dónde ver, Real Madrid vs Benfica en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Alineaciones de Real Madrid vs Benfica

Alineación de Real Madrid : Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Gonzalo.

Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Gonzalo. Alineación de Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis..

¿Dónde juega Real Madrid vs Benfica por playoffs de la Champions League?

El partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League se jugará en el Estadio de la Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad de Sport Lisboa e Benfica, club de la Primeira Liga, que disputa en él sus partidos como local.