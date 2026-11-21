Real Madrid recibe a Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 13 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora española). Los merengues afrontan este compromiso con 30 puntos y la obligación de ganar para no perderle el paso al Barcelona, actual líder del campeonato. Además, tendrán a un Vinícius Jr. motivado tras anotar un hat-trick con la selección brasileña durante la fecha FIFA. Por su parte, Celta de Vigo intentará dar el golpe en el Bernabéu y sumar puntos ante uno de los candidatos al título. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY por TV y streaming ONLINE? ESPN, Disney Plus, DAZN, Movistar+ y otras señales llevarán el encuentro a distintos países.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO por TV y streaming ONLINE?
Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 21 de noviembre.
Para España, el encuentro será transmitido a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV, señales que ofrecerán la cobertura del compromiso.
En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el partido podrá verse por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus. En Brasil, la transmisión estará a cargo de CazéTV.
Mientras que en México, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Sky Sports, Sky+ e Izzi. Por su parte, en Estados Unidos, estará disponible por ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY por LaLiga?
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.
- México: 2:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.
- España: 9:00 p. m.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga
- Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.
- Partido: Real Madrid vs. Celta de Vigo.
- Hora: 2:00 p. m. (MEX); 3:00 p. m. (PER/COL/ECU/USA ET); 4:00 p. m. (BOL/VEN); 5:00 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA); 9:00 p. m. (ESP).
- Canales TV: ESPN, CazéTV, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV.
- Streaming: Disney Plus, Sky+, Izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Competencia: LaLiga 2026/27, fecha 13.
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en España?
En España, el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo, por la fecha 13 de LaLiga, será transmitido EN VIVO a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante estas señales y plataformas.
- DAZN
- Movistar+
- LaLiga TV
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?
En Perú, el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?
En Colombia, el encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo podrá verse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?
En Argentina, el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo será transmitido EN VIVO por ESPN. Además, estará disponible ONLINE a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?
En Chile, el compromiso entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá seguir EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Brasil?
En Brasil, el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo será transmitido EN VIVO por CazéTV, que ofrecerá la cobertura del encuentro por LaLiga.
- CazéTV
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en México?
En México, el partido de Real Madrid vs. Celta de Vigo será transmitido EN VIVO por Sky Sports. También podrá verse vía streaming mediante Sky+ e Izzi.
- Sky Sports
- Sky+
- Izzi
¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?
En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO por ESPN Deportes. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.
- ESPN Deportes
- ESPN+
- fuboTV