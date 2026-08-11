Real Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este miércoles 12 de agosto del 2026 por paritdo amistoso de pretemporada desde el Estadio Abanca-Riazor. Es el quinto encuentro de preparación para el equipo dirigido por José Mourinho tras sus recientes victorias frente al Ferencváros y Leganés. Para el Deportivo, este encuentro sirve como la presentación oficial ante su afición en Riazor celebrando su reciente ascenso de regreso a la Primera División. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña? Conoce en qué canales ver el partido de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Deportivo La Coruña el miércoles 12 de agosto por amistoso de pretemporada desde el Estadio Abanca-Riazor. / GUILLERMO MARTINEZ

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 12 de agosto del 2026 desde el estadio Abanca-Riazor.

Para España, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña será transmitido a través de RTVE, TVE La 1, TV Galicia, fuboTV y Movistar+ por TV Abierta, cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña será televisado por Disney+ Premium, DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de ESPN y Disney+ Premium.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña, será transmitido a través de Disney+ Premium, DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, DAZN, FOX One y FOx Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Deportivo La Coruña por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Deportivo La Coruña por partido amistoso

Fecha: miércoles 12 de agosto del 2026

miércoles 12 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Deportivo La Coruña

Real Madrid vs Deportivo La Coruña Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: DAZN, ESPN, DirecTV, La 1, TV Galicia y RTVE

DAZN, ESPN, DirecTV, La 1, TV Galicia y RTVE Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, DGO y RTVE Play

fuboTV, Disney+ Premium, DGO y RTVE Play Estadio: Abanca-Riazor

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por TV Galicia, RTVE, La 1, TVE, Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.

TV Galicia

RTVE

La 1

TVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play y Disney+ Premium.

RM Play

Real Madrid TV

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Deportivo La Coruña EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por FOX One y DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX Deportes y fuboTV.

FOX One

FOX Deportes

DAZN

fuboTV