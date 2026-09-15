Real Madrid y Elche se enfrentan este martes 15 de septiembre por la sexta jornada de LaLiga en el estadio Martínez Valero a las 14:30 horas (hora de Perú/Colombia) / 21:30 horas (hora de España). La última vez que se midieron en este recinto en la temporada anterior, firmaron un emocionante empate 2-2. Sin embargo, el último partido global en el Bernabéu terminó con una contundente victoria blanca por 4-1 en marzo de 2026. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Elche HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar Plus, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Espanyol por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Elche el martes 15 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga desde el estadio Martínez Valero. / ANDREA DIODATO

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Elche EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Elche EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 15 de septiembre del 2026 desde el estadio Martínez Valero.

Para España, el partido de Real Madrid vs Elche será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Elche será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Elche, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:30 horas.

México: 13:30 horas.

Estados Unidos (ET): 15:30 horas.

España: 21:30 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Elche por LaLiga

Fecha: martes 15 de septiembre del 2026

martes 15 de septiembre del 2026 Partido: Real Madrid vs Elche

Real Madrid vs Elche Hora: 1:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/URU)

1:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/URU) Canales TV: Movistar Plus, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

Movistar Plus, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Martínez Valero

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Espanyol EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Espanyol por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Espanyol por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Elche por la fecha 6 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Elche EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Elche por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes