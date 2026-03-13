Por Redacción EC

vs EN VIVO: se enfrentan por la jornada 28 de en el estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue llega a este partido tras vencer en la fecha anterior 2-1 al Celta y mantenerse a cuatro puntos del líder Barcelona. Asimismo, el ánimo del equipo está al tope luego de su victoria por 3-0 al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, con un triplete de Federico Valverde. Por su parte, su rival perdió 2-1 ante Villarreal y necesita los puntos para alejarse de la zona de descenso. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Elche por la jornada 28 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Elche y los horarios para ver el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Getty Images)
Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Elche y los horarios para ver el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.DirecTVDGO
Colombia3:00 p.m.DirecTVDGO
Ecuador3:00 p.m.DirecTVDGO
Argentina5:00 p.m.DirecTVDGO
Brasil5:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Uruguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Chile5:00 p.m.DirecTVDGO
Bolivia4:00 p.m.Tigo SportsTigo Sports+
Venezuela4:00 p.m.DirecTVDGO
Costa Rica2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Honduras2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
El Salvador2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Guatemala2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
México2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos4:00 p.m.ESPN DeportesfuboTV
España9:00 p.m.LaLiga TVMovistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Elche por LaLiga

  • Fecha: Sábado 14 de marzo del 2026
  • Partido: Real Madrid vs Elche
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
  • Canal: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
  • Estadio: Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Elche lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

Real Madrid vs Elche EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Elche EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Elche en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Elche lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Elche en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Elche lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Elche

  • Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr.
  • Alineación de Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

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