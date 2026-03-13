Real Madrid vs E lche EN VIVO : se enfrentan por la jornada 28 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue llega a este partido tras vencer en la fecha anterior 2-1 al Celta y mantenerse a cuatro puntos del líder Barcelona. Asimismo, el ánimo del equipo está al tope luego de su victoria por 3-0 al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, con un triplete de Federico Valverde. Por su parte, su rival perdió 2-1 ante Villarreal y necesita los puntos para alejarse de la zona de descenso. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Elche por la jornada 28 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Elche y los horarios para ver el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. DirecTV DGO Colombia 3:00 p.m. DirecTV DGO Ecuador 3:00 p.m. DirecTV DGO Argentina 5:00 p.m. DirecTV DGO Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Uruguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Chile 5:00 p.m. DirecTV DGO Bolivia 4:00 p.m. Tigo Sports Tigo Sports+ Venezuela 4:00 p.m. DirecTV DGO Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 4:00 p.m. ESPN Deportes fuboTV España 9:00 p.m. LaLiga TV Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Elche por LaLiga

Fecha : Sábado 14 de marzo del 2026

: Sábado 14 de marzo del 2026 Partido : Real Madrid vs Elche

: Real Madrid vs Elche Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.

: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Elche lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

Real Madrid vs Elche EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 28 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Elche en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Elche lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Elche en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Elche lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Elche

Alineación de Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr.

: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Jr. Alineación de Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.