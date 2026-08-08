Por Joao Muñoz Tineo

Real Madrid se enfrenta a Ferencváros este sábado 8 de agosto del 2026 por partido amistoso en el Groupama Aréna de Budapest. El conjunto dirigido por José Mourinho busca su primer triunfo de la gira tras empatar 2-2 contra la Fiorentina en Austria. El equipo merengue, que ya se encuentra concentrado en Hungría, utiliza estos duelos para integrar a nuevas figuras y ganar ritmo antes del debut en LaLiga frente al Espanyol el 22 de agosto. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada? Conoce en qué canales ver el partido de Real Madrid vs Ferencváros según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

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