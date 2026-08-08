Real Madrid se enfrenta a Ferencváros este sábado 8 de agosto del 2026 por partido amistoso en el Groupama Aréna de Budapest. El conjunto dirigido por José Mourinho busca su primer triunfo de la gira tras empatar 2-2 contra la Fiorentina en Austria. El equipo merengue, que ya se encuentra concentrado en Hungría, utiliza estos duelos para integrar a nuevas figuras y ganar ritmo antes del debut en LaLiga frente al Espanyol el 22 de agosto. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada? Conoce en qué canales ver el partido de Real Madrid vs Ferencváros según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs Ferencváros el sábado 8 de agosto por partido amistoso desde Budapest. / Anadolu

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 8 de agosto del 2026 desde el Groupama Aréna de Budapest.

Para España, el partido de Real Madrid vs Ferencváros será transmitido a través de RM Play y Real Madrid TV por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Ferencváros será televisado por ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Disney+ Premium.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Ferencváros, será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV y CBS Sports Network.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Ferencváros por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Ferencváros por partido amistoso

Fecha: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Ferencváros

Real Madrid vs Ferencváros Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN, DirecTV y Real Madrid TV

ESPN, DirecTV y Real Madrid TV Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, DGO y RM Play

fuboTV, Disney+ Premium, DGO y RM Play Estadio: Groupama Aréna de Budapest

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play y Disney+ Premium.

RM Play

Real Madrid TV

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Ferencváros por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, FOX Deportes y DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de CBS Sports Network, fuboTV y RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

FOX Deportes

CBS Sports Network

fuboTV