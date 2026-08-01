Real Madrid se enfrenta a Fiorentina hoy, sábado 1 de agosto de 2026, en su primer partido amistoso internacional de pretemporada abierto al público. Es el primer gran examen de pretemporada con público para el director técnico José Mourinho tras su regreso al club. El equipo cuenta con bajas significativas debido a las vacaciones posteriores al Mundial, ausentándose estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. No obstante, se espera el protagonismo de Federico Valverde y el atacante brasileño Endrick. ¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN DIRECTO? Conoce en qué canales ver el partido de Real Madrid vs Fiorentina según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs Fiorentina el sábado 1 de agosto por partido amistoso. / JOSE BRETON

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 1 de agosto del 2026 desde el Wörthersee Stadion de Klagenfurt.

Para España, el partido de Real Madrid vs Fiorentina será transmitido a través de RM Play y Real Madrid TV por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Fiorentina será televisado por Real Madrid TV para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de RM Play y Real Madrid TV.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Fiorentina, será transmitido a través de Real Madrid TV y RM Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, DAZN, FOX Deportes y FOX One.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Fiorentina por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

España: 18:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Fiorentina por partido amistoso

Fecha: sábado 1 de agosto del 2026

sábado 1 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Fiorentina

Hora: 10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/PAR)

10:00 (MEX); 12:00 ET (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DAZN y Real Madrid TV

DAZN y Real Madrid TV Streaming: fuboTV, FOX one y RM Play

fuboTV, FOX one y RM Play Estadio: Wörthersee Stadion de Klagenfurt

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

Real Madrid TV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

RM Play

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO hoy por amistos en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistos de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, FOX Deportes y DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX One, fuboTV y RM Play.

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