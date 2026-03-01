Real Madrid vs Getafe EN VIVO: se enfrentan por la jornada 26 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue llega a este partido tras caer en la fecha anterior 2-1 ante Osasuna y ceder el primer lugar de la tabla de posiciones al Barcelona. Sin embargo, la victoria sobre Benfica y la clasificación a octavos de final de la Champions League motivan al equipo para afrontar este compromiso. Por su parte, su rival peridó 1-0 ante Sevilla y necesita los puntos para alejarse de la zona de descenso. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Getafe por la jornada 26 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|4:00 p.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|Movistar TV
|Movistar+, DAZN
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Getafe por LaLiga
- Fecha: Lunes 2 de marzo del 2026
- Partido: Real Madrid vs Getafe
- Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Real Madrid vs Getafe lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal ver, Real Madrid vs Getafe en España?
En España, el partido de Real Madrid vs Getafe lo televisa DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV.
¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Getafe en Perú?
En Perú, el partido de Real Madrid vs Getafe lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Getafe
- Alineación de Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.
- Alineación de Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar o Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.