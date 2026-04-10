Real Madrid recibe al Girona este viernes 10 de abril del 2026 en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 31 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. Los de la ‘Casa Blanca’ llegan de dos derrotas consecutivas tanto en LaLiga como en la Champions League. El equipo de Arbeloa no puede seguir dejando puntos en el camino si quiere seguir soñando con levantar el trofeo de LaLiga. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canal transmiten y dónde ver partido ONLINE.

¿Dónde ver Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la jornada 31 de LaLiga para Perú y toda Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar LaLiga. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Girona y los horarios para verlo por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Girona por la jornada 31 de LaLiga empieza a las 2:00 PM de Perú este viernes 10 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 1:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 1:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 1:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ México 1:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Deportes fuboTV España 9:00 p.m. Movistar LaLiga Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Girona por LaLiga

Fecha : Viernes 10 de abril del 2026

: Viernes 10 de abril del 2026 Partido : Real Madrid vs Girona

: Real Madrid vs Girona Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming por la fecha 31 de LaLiga. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite en España, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 31 de LaLiga

¿Qué canal transmite en Perú, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 31 de LaLiga.

Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. / JOSE JORDAN

¿Qué canal transmite en Argentina, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Chile, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Colombia, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Costa Rica, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Costa Rica, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Nicaragua, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Nicaragua, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Guatemala, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Guatemala, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Honduras, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Honduras, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

¿Qué canal transmite en Puerto Rico, Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga?

En Puerto Rico, el partido de Real Madrid vs Girona será transmitido a través de Sky Sports por la fecha 31 de LaLiga.

Alineaciones de Real Madrid vs Girona

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carrera; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitachar Pinar; Arda Guler, Kylian Mbappé, Vinicius Jr.

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carrera; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitachar Pinar; Arda Guler, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Alexandre Moreno Lopera; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Axel Witsel, Iván Martín, Azzedine Ounahi; Vladyslav Vanat.