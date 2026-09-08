Real Madrid e Inter se enfrentan este martes 8 de septiembre por la primera jornada de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid, bajo la dirección técnica de José Mourinho, llega con la necesidad de reponerse tras una derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga. Afronta este debut europeo con bajas sensibles en el mediocampo por sanción o lesión, incluyendo a Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Inter HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, HBO Max, Movistar Liga de Campeones y Paramount+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Inter por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Inter el martes 8 de septiembre por la fecha 1 de la Champions League desde el Santiago Bernabéu.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Inter EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Inter EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 8 de septiembre del 2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.

Para España, el partido de Real Madrid vs Inter será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Inter será televisado por DirecTV y ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de HBO Max y TNT Sports.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Inter, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Inter HOY por Champions League?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Inter por UEFA Champions League

Fecha: martes 8 de septiembre del 2026

martes 8 de septiembre del 2026 Partido: Real Madrid vs Inter

Real Madrid vs Inter Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, TNT Sports, HBO Max, Movistra Liga de Campeones, DAZN

ESPN, TNT Sports, HBO Max, Movistra Liga de Campeones, DAZN Streaming: Disney Plus, Movistar+ y Paramount+

Disney Plus, Movistar+ y Paramount+ Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.

TNT Sports

HBO Max

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Inter EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Inter por la fecha 1 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DAZN

Paramount+