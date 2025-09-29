Real Madrid y Kairat estarán mano a mano en la segunda jornada por la Champions League en el Estadio Ortalyq. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA en ESPN y Disney+ para todo Sudamérica, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y en México por TNT Sports y HBO Max.

Real Madrid tocado y con la defensa diezmada por las lesiones intentará el martes, en el choque frente al Kairat Almaty por la segunda fecha de la Champions, sanar las heridas abiertas por la goleada 5-2 encajada frente al Atlético.

Esa derrota en el Estadio Metropolitano frenó en seco el excelente inicio de temporada del equipo de Xabi Alonso, al menos en lo referente a resultados, con seis triunfos en las primeras jornadas de LaLiga y otro en la competición europea contra el Marsella (2-1) en el Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Kairat en vivo por la fecha 2 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en tabii, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

