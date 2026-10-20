Real Madrid recibe a Leipzig por la fecha 3 de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se jugará este miércoles 21 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). El equipo dirigido por José Mourinho llega con puntaje ideal en el torneo tras vencer de forma agónica a la Roma (4-3) en la fecha anterior y golear 4-1 al Sevilla en el torneo local. Por su parte, el conjunto alemán arriba debilitado tras sufrir una dura derrota de 6-1 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga, aunque ganaron su último encuentro europeo frente al PSV. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Leipzig HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, FOX One, FOX+, Paramount+ y DAZN transmiten el partido de Real Madrid vs. Leipzig por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Leipzig el miércoles 21 de octubre por la fecha 3 de la Champions League desde el Santiago Bernabéu.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 21 de octubre del 2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.

Para España, el partido de Real Madrid vs. Leipzig será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs. Leipzig será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One y Fox+.

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Leipzig, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Leipzig HOY por Champions League?

El partido de Real Madrid vs. Leipzig por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este miércoles 21 de octubre en el Santiago Bernabéu. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Leipzig por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 21 de octubre del 2026

miércoles 21 de octubre del 2026 Partido: Real Madrid vs. Leipzig

Real Madrid vs. Leipzig Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, FOX One, DAZN, Movistra Liga de Campeones

ESPN, FOX One, DAZN, Movistra Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, FOX+, Movistar+ y Paramount+

Disney+ Premium, FOX+, Movistar+ y Paramount+ Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por FOX One, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Fox+.

FOX One

Fox+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs. Leipzig por la fecha 3 de UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DAN

Paramount+