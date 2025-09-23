Dónde ver la repetición del partido de Real Madrid vs. Levante por LaLiga

El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de LaLiga.

El brasileño Vinícius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer gol con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

En el primer cuarto de hora, el Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Vinícius (28) abrió el marcador tras un golpeo con el exterior entre dos rivales al palo largo, que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuno en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. El argentino había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero Etta Eyong (54) recortó diferencias.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Levante HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Levante en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+

¿En dónde televisan partido Real Madrid vs. Levante EN DIRECTO, en España?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido en España por Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Real Madrid vs. Levante en México?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo por la fecha 6 de LaLiga será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Levante en Estados Unidos?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo por la fecha 6 de LaLiga será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Select y fuboTV.